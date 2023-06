Sestup: Třinec (do MSFL), Slavia B (do ČFL)

Tím, že sestupuje pouze jeden tým do MSFL, budou z MSFL sestupovat 3 týmy.

MSFL:

V MSFL bojují o prvenství dvě kola před koncem již jen dva týmy. Naopak jistý je jeden sestupující. Další dvě místa může ještě obsadit pět týmů.

Postup do F:NL - 1 tým: Kroměříž (73 bodů) nebo Hlučín (71)

Sestup - 3 týmy: Jistým sestupujícím jsou Vítkovice (15). Ve hře: Velké Meziříčí (30), Vrchovina (30), Frýdlant nad Ostravicí (31), Uherský Brod (31), Hranice (35)

Velká komplikace pro záchranu v divizi! Nový kouč HFK nespasil, dostal bůra

Divize

Moravské divize se příští rok rozšíří ze 14 týmů na 16. Z toho důvodu bude sestupovat pouze jediný tým ze všech tří skupin D, E, F. A to ten, který nasbírá nejméně bodů. Pokud budou mít poslední týmy stejně bodů, rozhodne skóre. Jasný je už vítěz.

Postup z divize E: Kozlovice

Sestup z divizí D, E, F 1 tým: Bystřice nad Pernštejnem (11) nebo HFK Olomouc (14)

Kolo před koncem je jasné, že sestoupí jeden z dvojice Bystřice nad Pernštejnem (divize D) nebo HFK Olomouc (divize E). Druhá možnost by ovlivnila také sestupy v olomouckých krajských soutěžích. Momentálně má Bystřice 11 bodů a HFK Olomouc 14 bodů. Rozdíl ve skóre má o tři góly lepší HFK Olomouc. V posledním kole jej čeká derby s Novými Sady, Bystřice hraje na půdě druhého Žďáru nad Sázavou a pro udržení se v divizi musí zvítězit, doufat v porážku HFK Olomouc a ještě vylepšit skóre. Postupovat do divizí z krajských přeborů bude celkem sedm týmů (pět vítězů a dva nejlepší týmy z druhých míst)

KFS Olomouc

Sestupy a postupy z krajských i okresních soutěží budou navázané právě na konečné umístění HFK Olomouc v divizi. Pokud se udrží, bude sestupovat z krajského přeboru i dalších nižších soutěží méně týmů. Pokud sestoupí, bude to o jeden více. Dvě kola před koncem tak můžou nastat dvě varianty.

Ohlasy z KP: Medlov bojuje o top trojku, Bohuňovice jsou zachráněné

Krajský přebor

Dva týmy bojují ještě dvě kola před koncem o postup a také o záchranu. V případě sestupu HFK Olomouc z divize by pak sestoupily oba celky.

1. varianta: HFK nesestoupí

Sestup z KP - 1 tým: Lutín (21) nebo Litovel (23)

Postup - 1 tým: Jeseník (58) nebo Kostelec (55)

2. varianta: HFK sestoupí

Sestup z KP - 2 týmy: V tomto případě by byly již jistými sestupujícími Lutín (21) a Litovel (23)

Postup - 1 tým: Jeseník (58) nebo Kostelec (55)

* Z pěti krajských přeborů (olomoucký, jihomoravský, Vysočina, zlínský a moravskoslezský) postoupí také dva nejlepší týmy z druhých míst. V tomhle případě jsou ve hře z olomouckého vyjma Jeseníku a Kostelce také Čechovice (52) a Medlov (51).

I. A třída

V obou skupinách I. A tříd jsou jasní vítězové. Naopak o setrvání v soutěži ještě bojuje více týmů.

1. varianta: HFK nesestoupí

Postup do KP: 2 týmy (z každé skupiny 1) - Určice (sk. A) a Bělotín (sk. B) jsou jistými postupujícími

Sestup do I. B: 2 týmy (z každé skupiny poslední): Ve hře jsou ve sk. A: Protivanov (22), Chomoutov (23), Plumlov (24), Libina (26). Ve sk. B jsou ve hře: Dub nad Moravou (15), Lipník nad Bečvou (18), Želatovice B (20)

2. varianta: HFK sestoupí

Postup do KP: 2 týmy (z každé skupiny 1) - Určice (sk. A) a Bělotín (sk. B) jsou jistými postupujícími

Sestup do I. B: 3 týmy (z každé skupiny poslední a horší z předposledních týmů): Ve hře ve sk. A jsou: Protivanov (22), Chomoutov (23), Plumlov (24), Libina (26). Ve sk. B jsou ve hře: Dub nad Moravou (15), Lipník nad Bečvou (18), Želatovice B (20), Kralice na Hané (22), Bělkovice-Lašťany (23), Kovalovice (23).

„Pokud by z krajského přeboru postupovaly dva týmy, měl by právo postoupit také lepší tým z druhého místa,“ sdělil sekretář KFS Olomouc Pavel Peřina. V tomto případě by se rozhodovalo mezi Postřelmovem (50), HFK Olomouc B (49) a Chválkovicemi (48). V případě béčka Holice je samozřejmě podmínka, že áčko nesmí sestoupit do krajského přeboru. Pokud by postupoval o tým více z I. A třídy, postupoval by také o tým více z I. B třídy do I. A třídy.

Další kontumace. Jindřichov je poslední. Nikdo se na video nedíval, zlobí se

I. B třída

Oproti I. A třídě nezná ani jedna ze skupin I. B třídy vítěze. Naopak známí jsou tři sestupující, z každé skupiny poslední. Ve hře bude ještě jistě jedno sestupující místo a možná dvě. Tomu se bude chtít vyhnout více týmů.

1. varianta: HFK nesestoupí

Postup do I. A: 3 týmy (z každé skupiny 1) - ze sk. A jsou ve hře: Pivín (52), Opatovice (49). Ve sk. B: Kožušany (51), Slatinice (51), Hodolany (48). Ve sk. C: Mikulovice (66), Bernartice (61)

Sestup do OFS: 4 týmy (z každé skupiny poslední + nejhorší tým na předposledním místě) - Jistí sestupující: Pavlovice u Přerova (sk. A - OFS Přerov), Smržice (sk. B - OFS Prostějov), Jindřichov (sk. C - OFS Šumperk)

Ve hře: sk. C - Vikýřovice (17 - OFS Šumperk), Zlaté Hory (21 - OFS Jeseník). Ve hře je také předposlední tým sk. A Újezdec (20) - OFS Přerov

2. varianta HFK sestoupí

Postup do I. A: 3 týmy (z každé skupiny 1) - ze sk. A jsou ve hře: Pivín (52), Opatovice (49). Ve sk. B: Kožušany (51), Slatinice (51), Hodolany (48). Ve sk. C: Mikulovice (66), Bernartice (61)

Sestup do OFS: 5 týmů (z každé skupiny poslední a zachrání se nejlepší tým na předposledním místě) - Jistí sestupující: Pavlovice u Přerova (sk. A - OFS Přerov), Smržice (sk. B - OFS Prostějov), Jindřichov (sk. C - OFS Šumperk)

Ve hře: sk. C - Vikýřovice (17 - OFS Šumperk), Zlaté Hory (21 - OFS Jeseník). Sk. A - Újezdec (20), Domaželice (26) - oba OFS Přerov a sk. B - Moravský Beroun (23 - OFS Olomouc) a Zvole (24 - OFS Šumperk).

* Týmy na postupových pozicích můžou postup odmítnout.

Na analýzu postupů a sestupů v okresních soutěžích Olomouckého kraje (OFS Olomouc, OFS Prostějov, OFS Přerov, OFS Šumperk a OFS Jeseník) se můžete těšit na našem webu v úterý.