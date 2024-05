Malí fotbalisté z olomoucké základní školy Heyrovského se už pošesté v řadě probojovali do celorepublikového finále starší skupiny B nyní již tradičního dětského turnaje nazvaného McDonald's Cup. Poté, co naprosto s přehledem prošli okrskovým kolem i okresním finále, zvládli s naprosto stejným přehledem i krajské finále hrané na Tyršově stadionu v Šumperku, když do sítě svých soupeřů nastříleli dohromady 35 gólů a sami inkasovali pouze dvakrát.

„Dnes to bylo výborné. Po tom postupu z okresního kola jsme byli hodně natěšení a jsme rádi, že jsme zase mohli vypravit celý tým a dobře se nachystat na další výzvu. A byli jsme úspěšní," říkal po skončení turnaje už na první pohled naprosto spokojený učitel ZŠ Heyrovského a trenér výběru skupiny B Marek Suchánek, jehož svěřenci zde zvítězili po naprosto jednoznačných výsledcích 9:1, 8:0, 5:0 a 13:1.

„Myslím, že nejtěžší zápas byl ten v pořadí třetí proti Přerovu-Trávníku. Borci měli velice slušnou a kompaktně fungující obranu. Musím také pochválit gólmana z Brodku u Konice," dodal ještě.

Na ZŠ Heyrovského jsou na pravidelný postup do celorepublikových finále zvyklí, je to totiž už taková každoroční tradice. Jak ale Suchánek přiznává, před začátkem turnaje se to úplně neobešlo bez lehké nervozity.

„Ta byla hlavně úplně ze začátku. Začínali jsme totiž proti domácímu Šumperku, který je taktéž tradičním účastníkem a už před utkáním jsme věděli, že to bude trošku vyhrocenější. Nakonec jsme ale vyhráli 9:1, čehož si nesmírně ceníme. Navíc nás to nakoplo do dalších zápasů a už jsme v podstatě v každém dalším zápase diktovali tempo hry," popisuje a dodává, že nyní budou rozhodně následovat i nějaké oslavy: „Celá naše škola tímto turnajem žije a my jsme rádi, že jsme naplnili… nechci říct úplně povinnost, ale spíše takovou tradici."

Co se však týče celkového umístění, nebyly poslední dva roky úplně nejpovedenější a do Olomouce putovala dvě devátá místa z celkových čtrnácti účastníků. Nyní to ale kouč Suchánek vidí mnohem optimističtěji.

„Ambice jsou samozřejmě ty nejvyšší a věřím, že letos se dostaneme trochu výš. Bude ale hodně záležet na tom, jak do turnaje vstoupíme. Čekají nás totiž pouhá tři utkání ve skupině a následující den se už bude hrát o umístění. Nebude tam tedy moc prostoru na chyby. Pokud ale začátek zvládneme, bude dobrý i celkový výsledek," věří svým svěřencům.

Další velikou motivací, proč se na republikové finále dostat, je taktéž místo jeho konání. Hostit ho totiž bude nová, krásná a moderní Malšovická aréna v Hradci Králové, ve které svou teprve první sezonu odehráli prvoligoví fotbalisté Hradce Králové. „Musím uznat, že tahle motivace byla opravdu obrovská. A především pro kluky. Dost často jsme to totiž probírali i ve škole. Ten stadion je opravdu nádherný. Těšíme se tedy, až okusíme jeho nový pažit," uzavřel Marek Suchánek s úsměvem ve tváři.