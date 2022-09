Více než o oslavu ale prý šlo o žízeň. O tu jde vlastně v nižších soutěžích především. „Je to tak. Hlavně na žízeň. I kdyby nebylo co slavit, vždycky je žízeň,“ dodal Tomáš Alka.

Právě jeho klíčové vyrovnání v ostře sledované bitvě s Černovírem nastartovalo obrat ve skóre. Domácí zvítězili 5:2, Alka dal tři góly a mohl si užívat skvělé choreo, pyro, popěvek „Bum, bum, Ali,“ na jeho počest i krásnou pozápasovou děkovačku s fanoušky.

„Na tenhle zápas jsme se hrozně těšili. Čekali jsme, že přijde velká spousta fanoušků a taky že jo. Nádherná kulisa, očekávání naplněna,“ přikývl 36letý fotbalista.

Na tenhle zápas čekali fanoušci obou táborů hodně dlouhou dobu. Hodolanům však postup z okresního přeboru znemožňoval protivník jménem covid. V minulé sezoně se Sigma dočkala. A fanoušci se dočkali parádního městského derby, které sledovalo dle zápisu 670 diváků.

Hattrick v takovém zápase bude něco stát. „Uvidíme, asi něco padne,“ uznal Tomáš Alka.

Odchovanec Sigmy Olomouc prošel dalšími menšími městskými kluby – Holicí či Slavonínem, nakonec ale zakotvil v Hodolanech. Gólů dával během své kariéry spoustu, i těch hattricků pochopitelně bylo více.

„V loňské sezoně byl jeden, čtyři góly za zápas. Teď se zadařilo, ale kdybyste viděli, co jsem nedal v předchozích zápasech, tak tady dneska nestojíme,“ přiznal Tomáš Alka, který ve čtyřech předchozích kolech B skupiny I. B třídy zaznamenal jedinou trefu. V předešlém zápase dával gól v Mostkovicích, kde Sigma zvítězila 4:3.

Zužitkovat může Alka navíc přihrávek velké persony českého fotbalu. Ze středu zálohy rozdává do gólovek míče exreprezentant Marek Heinz. „Je to docela často, snaží se,“ pousmál se Tomáš Alka.

A co říká na to, že v týmu hraje s borcem se zkušenostmi z reprezentace, Německa, Turecka či Francie?

„Je to úžasné, snaží se klub pozvednout, pomoct klukům. Někdy to trošku skřípe a není spokojen s naší hrou, ale co čeká? Hráli jsme okres, teď hrajeme I. B třídu. S tím se musí smířit,“ pokrčil v dobré náladě rameny hodolanský kanonýr Tomáš Alka.

