/ROZHOVOR/ Opět byl klíčovým mužem opavské sestavy. Osmadvacetiletý gólman Vilém Fendrich dal o sobě vědět hlavně při standardce Kuzmanoviče a tutovce Diopa z poslední minuty zápasu. I díky němu skončilo Slezské derby s Baníkem bezbrankovou remízou. Současná jednička Balcárkova výběru si připsala třetí nulu v řadě, celkově pak pátou v sezoně. Aktuálně drží Vilém Fendrich sérii 260 minut bez obdržené branky.

Vilém Fendrich. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Stejně jako proti Mladé Boleslavi jste Opavu podržel, celkově jste vychytal třetí nulu v řadě.

Beru to jako šňůru. Od utkání se Spartou se mi začalo dařit, vážím si každé série, je to pro mě motivace do dalších utkání. Jsem rád, že se daří týmu.