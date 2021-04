Nebylo to poprvé, co se kapela Tři sestry pokoušela o projekt s fotbalovou tématikou. Až tentokrát se však její fanoušci, ale i příznivci české kopané dočkali kýženého efektu. „My jsme se snažili už párkrát udělat fotbalovou píseň a většinou se nám to jako kapele moc nepodařilo. Tentokrát se nám ale zdálo, že bychom mohli konečně už ty zkušenosti zúročit," konstatoval zpěvák František Moravec, kterého ale široká veřejnost zná především jako Fanánka.

Příprava na písni začala už před více než rokem. „Kluky a dámu z kapely jsem oslovil už někdy v lednu 2020 a od té doby jsme na projektu společně pracovali. Z mé strany byl vlastně jediný požadavek, aby se v refrénu objevilo v jakékoliv formě motto Ukážeme kuráž!, se kterým chceme komunikačně spojovat celé působení národního týmu na letošním finálovém turnaji. Myslím, že jsme našli všichni rychle společnou řeč a snad se tak bude výsledek napříč fanoušky líbit. Zvlášť v dnešní době si zaslouží alespoň tuto formu malého dárku,“ vysvětluje mluvčí asociace Michal Jurman, který si sám v klipu i zahrál.

„Chtěli jsme, aby to bylo jako po našem, tak, jak to cítím já. Tedy že žijeme jako kapela trochu jiný život než vrcholoví sportovci, a proto je tam také zmíněné, že musí fotbalisti dbát na životosprávu víc než my. Je to taková lehounká píseň, která by měla dát najevo, že je potřeba do toho dát všechno,“ rozpovídal se o písni Fanánek.

Motto "Ukážeme kuráž!" není ústředním motivem jen hudební novinky od Tří sester, objeví se i na dalších materiálech a prezentacích týkajících se české účasti na evropském šampionátu. Představeno bylo například už na oficiálním autobusu české fotbalové reprezentace.

A o čem vlastně samotný klip je? Jde o příběh velkého fanouška národního týmu Franty Bráníka, který se kvůli finálovému turnaji EURO loučí na měsíc s rodinou i svojí oblíbenou želvou Nedvědem. Tu předá kamarádovi, který se má o ni starat a Franta sbalen na měsíc dopředu nasedá do taxi směr letiště. Odbočku na něj ale nakonec auto míjí a Franta i s kufrem přijíždí sledovat zápasy českého týmu do své oblíbené hospody. Jaké překvapení, když do ní s Nedvědem v ruce vchází k večeru i jeho nejbližší kamarád. I on je přeci fotbalový fanoušek!

Hlavní role se ujal herec Vojtěch Dvořák, v jedné z dalších se ale objevil i třeba manažer reprezentace Libor Sionko. Nechyběli dokonce ani zvířecí herci, želvy Donatella a Michelangelo.

„Spolupracoval jsem už na některých jiných fotbalových projektech a pro mě jako velkého fanouška byla tohle absolutní srdcovka a ani na chvíli mě nenapadlo, že bych tuhle nabídku nevzal nebo se toho neúčastnil,“ přiznal režisér projektu Petr Kolečko, jehož si mohou fanoušci pamatovat i jako jednoho z tvůrců seriálu Okresní přebor.

