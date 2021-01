Máte za sebou rok v Anglii. V nejlepší lize světa jste se prosadil. Jak to zní?

Před každým zápasem Premier League si říkám, že jsem se s taťkou odmala koukal hlavně na anglickou ligu a Ligu mistrů. Proto si to pokaždé užívám, jako by to bylo poprvé. Fotbalově žiju ve snu a doufám, že to bude trvat co nejdéle.

Co bylo po příchodu nejtěžší?

Jazyk. I když jsem se učil, bariéra tam byla. Na tempo jsem byl nachystaný ze Slavie, bylo dobře, že jsme hráli Ligu mistrů i Evropskou ligu.

Nyní už komunikujete v pohodě?

Myslím, že je to na velmi dobré úrovni, i když s mluvením je to občas maličko horší. Někdy jsou znát různé akcenty. Trenér Moyes je Skot, to bývá dost složité, i když v Anglii žije dlouho.

Na hřišti jste se však rozkoukal rychle. Pomohly vám góly?

Hodně. Kluci si řekli, že bych mohl být nápomocný týmu. Potom mi víc věřili i v mezihře. Je to čím dál lepší. Góly jsou důležité, ale i to, že s nimi komunikuju.

Za podzim jste nechyběl ani minutu.

Po příchodu jsem si myslel, že to bude jako Liga mistrů, jen ji budu hrát každé čtyři dny. Ale postupně jsem si zvykl na tempo i kvalitu hráčů. Zápasy mi pomohly, jsou lehčí, než když jsem přišel. Už se cítím, jako když jsem hrál za Slavii. Jsem šťastný, že mě dávají do každého utkání, věřím že se to nezmění.

Jste chválený, mluví se o přestupu do většího klubu, například do Bayernu. Je to aktuální?

Hezky se to poslouchá, stejně jako pochvaly od pana Mourinha nebo dalších velkých trenérů. Ale já jsem teď ve West Hamu, soustředím se na něj a jsem šťastnej. Jestli něco přijde v budoucnu, můžeme to řešit.

Kvízy na Silvestra

Je vůbec něco, co vás "žere"?

Tým má kvalitu a může mít víc bodů. Mám v sobě nastavené ambice ze Slavie, kde remíza byla zklamání. Teď jsme remizovali na Southamptonu, což je kvalitní tým, ale já byl naštvaný. Chci jít co nejvýš v tabulce. (nyní je WHU desátý - pozn. red.)

Poprvé zažíváte svátky s fotbalem. Jaké to je?

Je to lepší než si dát řízky a salát. (usmívá se) Za tři dny jsme měli dva zápasy, to jsem v životě nezažil. Nevěděl jsem, jak to půjde, kór v Premier League, kde je takové tempo. Ale užil jsem si to a cítil jsem se dobře. Ještě máme jeden zápas na Nový rok.

Hrajete na Evertonu. Strávíte Silvestr na hotelu?

Ano, bude to velká změna. Dáme si večeři a asi nějakou srandu s klukama.

Jakou?

Trenér občas zorganizuje takovou přátelskou hru, kvíz. Rozdělíme se na pět, šest týmů a hádáme. Jsou tam fotbalové otázky, poznávání herců, písniček. Mám to moc rád, tým to zase stmelí.

Takže máte dobrou partu? Říká se, že v cizině to nebývá takové jako v Česku.

Jsou tady stejní kluci jako u nás. Dělá se sranda, schovávají se věci, ale všechno se bere v dobrém. Jsem rád, že hráči, kteří jsou tady delší dobu, říkají, že parta je nejlepší za posledních pět let.

Příští rok bude zajímavý i z pohledu reprezentace, že?

Ano, ale já jdu krok po kroku. Je potřeba, abychom v březnu dobře vstoupili do kvalifikace mistrovství světa. Pak přijde Euro, které je samozřejmě víc než kvalifikační zápasy. Jenže musíme zvládat i ty, abychom si zahráli na světovém šampionátu, což by pro nás bylo další takové Euro.

V Anglii už se očkuje proti covidu. Půjdete také?

Nejdřív jsou na řadě politici, zdravotníci, starší lidé, ti to potřebují hned. My zatím nemáme žádné zprávy. Já půjdu, očkování je potřeba. Je těžká doba, musíme si s ní poradit. Jsem pro, ať se lidé naočkují, a život se vrátí zpátky do normálu.