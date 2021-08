Je to tak, že?

Musím říct, že mě to naprosto šokovalo. Počítal jsem s tím, že když je hráč s klubem dohodnut, už se nic nemůže stát. Chápal jsem to tak, že už jen přijde na stadion, usměje se a podepíše novou smlouvu.

Komu dáváte přestup za vinu?

Má ji více lidí, ale hlavní část nese bývalý prezident Bartomeu. Snížily se příjmy, rozpočet, přesto se hráčům dál nabízely šílené platy. K tomu nesmyslné investice do posil, jako příklad by se dal uvést Dembélé.

Co současný šéf klubu Laporta?

Buď vůbec nevěděl, dočeho jde, nebo sliboval nemožné jen proto, aby vyhrál volby. To se nedozvíme. Teď musíme jen doufat, že zaregistrujeme všechny hráče a nějak ukopeme sezonu.

Je Barcelona opravdu v tak dezolátním stavu?

Myslím, že všechno směřovalo až k bankrotu. Vše nasvědčuje tomu, že je to horší, než jsme čekali. Platový strop je ve španělské lize 70 procent z příjmů, s Messim jsme byli, i když šel o 50 procent dolů, což bylo podle pravidel maximum, na 115 procentech.

Co s tím?

Zastavily se investice, například modernizace Nou Campu. Těžko přijde hráč za více než 10 milionů eur. Může se stát, že dojde na věci, které jsme nechtěli.

Například?

Je možné, že se přejmenuje stadion, i když jsme se tomu chtěli vyhnout. K prodání části klubu ale podle mě nedojde, to socios (členové a zároveň vlastníci klubu – pozn. red.) nedovolí.

O co s Messim přicházíte?

Přiznám se, že si to vlastně ještě neuvědomuju. Přetrvává ve mně šok. On se nedá nahradit, i kdyby přišlo pět nových fotbalistů. Přicházíme o největší zbraň, uvidíme, jak se předvedou mladí.

Co znamená Messi pro vás osobně?

Já jsem začal Barceloně fandit kvůli Ronaldinhovi. Messi se stal mým nejoblíbenějším hráčem až po odchodu tří srdcařů Puyola, Xaviho a Iniesty. Je to pro mě nejlepší hráč všech dob.

Neviděl byste ho radši v Anglii než v Paříži?

Když už musel odejít, tak ano. Byl bych radši, kdyby hrál pod Guardiolou v Manchesteru City, i když mi taky nejsou sympatičtí, mají podobné majitele jako PSG. Mrzí mě, že nevyšel původní plán.

Jaký máte na mysli?

Že podepíše novou smlouvu, odehraje ještě dva roky v Barceloně a rozloučí se před plným stadionem. A pak to odejde dokopat domů do Argentiny nebo Ameriky. Tak by byli všichni šťastní a spokojení.

Myslíte, že dovede Paris St. Germain k vytouženému triumfu v Lize mistrů?

Tým plný hvězd neznamená automaticky zajištěný úspěch. Vždyť naposledy nevyhráli ani francouzskou ligu. Ale tu mají s Messim stoprocentní. V Lize mistrů budou favorit, ale jisté to nemají. City byli v minulé sezoně v podobném postavení, a zvítězila Chelsea. Ale když už nevyhraje Ligu mistrů Barcelona, přeju to Paříži.

Proč?

Tedy přesněji: Pařiži to nepřeju, ale Messimu ano. Hateři by přišli o poslední argument, který proti němu mají.

Myslíte otázku, zda by to své umění prodal i jinde?

Ano. Už by nemohli říkat, že není nic bez Barcelony.