Modla, která přišla na pár zápasů. Hamšík způsobil pozdvižení ve Švédsku

Z Evropy do Číny a zase zpět. Když fotbalista Marek Hamšík v roce 2019 opouštěl milovanou Neapol, město zavalil nekonečný smutek. Kapitán slovenské reprezentace však na Dálném východě tak dlouho nevydržel. Je to pár dní, co se upsal švédskému IFK Göteborg. Příchod třiatřicetiletého záložníka vzbudil takový rozruch, že klub ihned prodal více než tisíc permanentek.

Marek Hamšík (vpravo) na srazu slovenské reprezentace | Foto: Deník

Když se Hamšík vydával poprvé do světa, nebyl zdaleka plnoletý a pekáč buchet mu na cestu napekl jeho domovský klub Slovan Bratislava. Slavný fotbalista měl domů zamířit i letos, v hlavním městě se chystali na velký comeback. Nakonec však z jednání sešlo a svět obletěla velice zajímavá novinka. Nejlepší slovenský hráč poslední dekády bude hrát švédskou ligu. „Od prvního kontaktu jsme si rozuměli, máme podobnou vizi a věci vidí stejně jako my,“ uvedl po příchodu sportovní ředitel Pontus Farnerud. Osmnáctinásobný švédský mistr čeká na titul od roku 2007 a po mizerné sezoně se rozhodl tým posílit o zvučné jméno. „Marek má velkou motivaci tu něco dokázat, je to výjimečný hráč,“ dodal. Slavné výroky legendy Vengloše: Strýčkův chráněnec, Olomouc versus Barcelona Přečíst článek › Takový přesun opravdu nikdo nečekal. Ve Švédsku jsou z této zprávy doslova k u vytržení. „Fanoušci to viděli podobně jako já, že to nemůže být možné a údajný přestup je až příliš bláznivý,“ přiznal bývalý švédský hráč a nynější expert Thomas Ravelli. Koronavirus jako by na den opustil Göteborg, Hamšíka vítaly na letišti desítky nadšených příznivců a novinářů. „Potřebuji herní praxi před evropským šampionátem a tato nabídka mi dávala největší smysl,“ uvedl slovenský kapitán. Podle dohody se jedná o krátkodobou spolupráci, která by měla skončit v létě. Poté by se chtěl Hamšík porozhlédnout po lukrativnějším angažmá. Krok za krokem I tak tato zpráva zaplnila přední stránky všech švédských listů, média přirovnávají jeho přestup k tomu nejlepšímu v historii soutěže. Petráš se opřel do Sparty: Hráči jen čekají na peníze. Jak pomohl Hamšíkovi? Přečíst článek › Hned na úvod však přišla ze Švédska novinka, jež znamená nepříjemnost nejen pro Göteborg, ale i celé Slovensko. Hamšík si před dubnovým začítkem ligy poranil lýtko, které jej vyřadilo ze dvou přípravných duelů. „Trénink s týmem byl dobrý, ale potřebuji ještě čas. Musím jít krok za krokem, abych mohl předvést to nejlepší,“ prozradil pro Šport.sk. Chyběl na Kypru

„Citelná ztráta,“ smutnil reprezentační kouč Štefan Tarkovič. Bylo znát, že Hamšík Slovákům chyběl, vstup do kvalifikace se jim nepovedl - na Kypru jen remizovali 0:0. Délka jeho rekonvalescence je nyní velkou neznámou - Hamšík nepřijel ani na sraz národního týmu. Do zahraničí odcházel již v roce 2004, tenkrát si jej vyhlédla jakožto šikovného mladíka italská Brescia. Po třech letech se stěhoval do ambiciózní Neapole, která se mu stala druhým domovem. Výsledek? Dvanáct sezon, v průběhu let se stal kapitánem, poté i klubovým rekordmanem v počtu odehraných zápasů i vstřelených gólů. Město fotbalem zaslíbené si po legendárním Maradonovi našlo nového hrdinu. Před dvěma lety však ucítil společně s rodinou, že je čas se rozloučit. Hamšík? Neapol už je pro něj malá, vyzdvihl svou hvězdu kouč Slovenska Přečíst článek › Dojemný odchod sledoval plný stadion oblečený do světle modré barvy. „Arrivederci, Marek“! znělo svatostánkem nesoucí jméno legendárního Argentince s číslem 10. Před slovenským kapitánem stála nová výzva: čínská Superliga a tým Ta-lien I-fang. Avšak výkony (jako v případě dalších zahraničních hvězd) zůstaly daleko za očekáváním. Celé Švédsko nyní s očekáváním vyhlíží start nového ročníku. Se zavřenými tribunami, bez diváků, ale s účastí kanonýra nesoucím číslo 17.