FC Slavia Karlovy Vary je veteránský mistr České republiky!

Finálového turnaje se zúčastnilo 15 nejlepších týmů z České republiky.

V rámci turnaje se uskutečnilo i slavnostní přestřižení pásky a zahájení provozu na nové divácké tribuně, vybudované z prostředků Olomouckého kraje.

Slavnostního aktu se zůčastnili místopředseda FAĆR Zdeněk Zlámal, patron turnaje Petr Uličný, hejtman Ladislav Okleštěk, předseda krajského fotbalu Stanislav Kaláb, náměstek primátora Martin Major a předseda FK Nové Sady Josef Ondroušek.

Po celodenní dřině si ve finále zaslouženě vybojovali svůj první titul hráči FC Slavia Karlovy Vary když ve finále porazili tým FK SK Polanka.

Skvělá, velmi dobře zorganizovaná akce byla výbornou reprezentací Olomouckého kraje a také organizačních kvalit klubu.

"Poděkování patří jistě všem, kteří se na této akci na Nových Sadech podíleli. A protože jsem měl o celé akci přehled, rád bych, tentokrát z pohledu předsedy svazu zvláště ocenil práci děvčat, o kterých se většinou moc nepíše, ale v tomto klubu se již několik let se starají o organizační přípravu, občerstvení, výběr vstupného při soutěžních utkáních a často i doma upečou něco ke kávě. Těmto obětavým lidem „ze zákulisí“ patří můj velký dík, protože vím, kolik práce to obnáší. Děvčata, tedy lépe řečeno mámy od rodin, pracovala již od čtvrtka večer doma, kdy pekly a pak své úkoly s úsměvem zvládaly v pátek celý turnajový den. V sobotu odpoledne už zase zajištovaly soutěžní utkání klubu a v neděli znovu až do oběda. Ještě jednou díky, " řekl po akci Stanislav Kaláb, předseda Krajského fotbalového svazu.