„Chtěl jsem si splnit svůj cíl,“ vzpomíná Malár na podzim 2018, kdy odešel z rodných Hrušek do Velkých Bílovic. Chyběla mu totiž branka v I. B třídě. Jinak skóroval všude, na profesionální úrovni i v pralesních ligách, jak se jim říká.

Podobně na tom byl i Dobeš, určitě si ho pamatujete jako pracovitého záložníka s téměř sto padesáti starty v lize. Ten přestoupil ze svých Slušovic do Veselé, jejíž béčko hraje IV. třídu zlínského okresu. „Můj odchod na Veselou samozřejmě hodně lidí překvapil, ale bylo to opravdu jen kvůli gólu v každé soutěži,“ přiznává. Malár s Dobešem svůj (možná) poslední fotbalový úkol zvládli a zařadili se do velmi vybrané společnosti.

Střelec s diplomem

Jak je početná, je velmi složité dohledat. Deník to zkusil a došel k pěti jménům. Zda jsou všechny, jisté rozhodně není. Jasné však je, kdo byl první. Patrik Holomek, urostlý útočník, který hrál ligu za Brno i Staré Město. V roce 2014 dostal od tehdejšího předsedy svazu Miroslava Pelty certifikát, byl dokonce zapsán do České knihy rekordů.

„Slavný jsem nikdy nebyl a něco takového jsem nečekal. I když jsem byl dvakrát nejlepším střelcem druhé ligy, tohle byla největší pocta v kariéře,“ přiznal Holomek, jehož bratr Pavel rovněž nastupoval v nejvyšší soutěži.

U Holomka najdeme jedno malé ale. Nedal gól ve čtvrté třídě, protože jeho Bosonohy, kde dohrával kariéru, působí v okrese Brno-město, kde je nejnižší „trojka“. Na druhou stranu ryšavý kanonýr zapsal desítky gólů také ve futsalu, a to ve druhé celostátní lize. Takže O.K.

Do party patří dále exhradecký obránce Michal Lesák a pak i největší jméno bourák Marek Kincl. Bývalý sparťan totiž statistiku posunul ještě na vyšší level. Přidal branky v Poháru UEFA i v Lize mistrů. Ta nejslavnější poslala letenský tým na podzim 2003 do jarní fáze nejprestižnější fotbalové soutěže světa. Kincl se trefil proti Laziu Řím v poslední minutě a v mrazivém večeru se svlékl do nátělníku.

Byl to magický moment, navíc jeho poslední dotyk s míčem ve sparťanském dresu. Hned poté zmizel do Petrohradu a Rapidu Vídeň. Když se z ciziny vrátil, začal sázet góly na všech úrovních. Dílo dokončil v srpnu v okresním přeboru. Tleskáme.