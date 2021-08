Ďolíček, sobota večer a do sedaček na východní části stadionu praží slunce. Z hloučku u brány se ozve zajímavá věta. „Tentokrát by to mělo být klidné,“ řekl fotograf Michal Káva, když pohlédl do sektoru, kde postávali fanoušci hostů.

Ano. Malé pražské derby Bohemians – Sparta (1:1) se obešlo bez násilností a rasistických výlevů.

„Nastavili jsme speciální bezpečnostní opatření,“ uvedl Milan Boubín, technický ředitel Bohemians.

Klub z Vršovic opravdu nenechal nic náhodě. Jak si ihned všimli i fotografové, tvrdé jádro chuligánů hlásících se ke Spartě nedorazilo. Žádní zakuklenci, sem tam holá lebka, pár lehce ovíněných mladíků. Toť vše. Až na výjimky přišli jen fanoušci.

„Ale nemyslete si, že se s nimi dalo komunikovat. Od začátku jsme řešili to, kam dají své vlajky a transparenty. Zakryli bannery, nepomohla výzva pořadatelské služby, kompromisní řešení. Mohli jsme zasáhnout, ale kdybychom to udělali, tak je oheň na střeše. Situace by vyústila do vzájemného konfliktu, který by určitě znamenal přerušení utkání,“ poznamenal Boubín.

Osmnáct let staré memento

Během zápasu došlo na tradiční soupeření v urážce soupeře: domácí kotel spustil pokřik: „Smrt Spartě“, z hostujícího tábora se ozývalo skandování „Bij klokana do hlavy“.

Když je řeč o násilí, pamětníci si možná vybaví neslavný incident z roku 2003. Tehdy se zápas Bohemians – Sparta nedohrál. Fanoušek Zdeněk Urban známý jako Ritchie totiž napadl asistenta rozhodčího. Následovala kontumace, pokuta a pád tradičního klubu do druhé ligy. Hříšník šel do vězení, ale víc nic. „Žalobu na mě nepodali a ani tu pokutu jsem nemusel platit,“ prozradil kdysi Ritchie v rozhovoru pro Deník.

Teď jsou fanoušci vykutálenější. Boubín zavzpomínal na pár měsíců starý incident, kdy v Ďolíčku rovněž hrála Sparta (s Pardubicemi). „Jeden chlápek vykradl kabinu sparťanů,“ prozradil dlouholetý funkcionář. Jenže pachatel se přepočítal. Ač se skrýval, neunikl všem kamerám. „Monitorujeme nejen sektory fanoušků, ale také zázemí. A díky pomoci O2 TV jsme zjistili jeho další pohyb. Policie ho pak dopadla,“ konstatoval technický šéf z Ďolíčku.

A právě tady to začíná být zajímavé. Zatímco hráči jsou pod drobnohledem televize, fanoušky zase sleduje tolik diskutovaný „Velký bratr“.

Bohemians mají doma dvě hlavní bezpečnostní kamery, které však snímají jen obraz, nikoli zvuk. V akci byly každopádně i proti Spartě. Záznam okamžitě putoval do velína, kde jej mohli okamžitě analyzovat. Popřípadě také zálohovat a pak zpětně přehrát pro potřeby delegáta asociace nebo policie.

Ovšem to není zdaleka vše. Právě na rizikové utkání se Spartou byla posílena pořadatelská služba. A to nejen tak, že by přišlo více pořadatelů. „Několik sekuriťáků jsme vybavili outdorovými kamerami, které snímaly dění na tribunách,“ prozradil Boubín. „Do toho máme i zásahovou jednotku. Ta je vycvičena k bleskovému přesunu a řešení problémů,“ upřesnil.

Zakrytá tvář a zákaz vstupu

Chuligáni často obcházejí kamerový systém tak, že si vezmou kuklu (šálu apod.). Pak už záleží na tom, jak moc je klub aktivní (protože každý má ve svém návštěvním řádu jasně uvedeno, že zakrývání tváře je zakázáno). Tentokráte se tento nešvar řešit nemusel.

A kdyby si v Ďolíčku všimli nějakého darebáka? „Vyzvali bychom jej přes hlasatele, pokud by to nezabralo, vyslali bychom tam pořadatelskou službu. Vyvedla by ho ze stadionu,“ zmínil Boubín.

Nekompromisní řešení. Ale jediné správné.

Přesně takhle by měli postupovat i ostatní.

Mimochodem, pokud se ptáte, zda už Bohemians někdy udělili někomu zákaz vstupu na svůj stadion, odpověď je ano. „Ale šlo pouze o pár jednotlivců,“ dodal Boubín.

Po derby se Spartou k nim nikdo nepřibyl.