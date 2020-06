Nejnižší návštěva na Andrově stadionu od léta 1993 na zápas s Baníkem činí 3975 diváků.

Tolik lidí vidělo v květnu 2013 památný zápas, ve kterém zdecimovaný Baník otočil výsledek z 0:2 na 3:2, odrazil se k záchraně a Sigmě naopak zarazil zřejmě klíčový hřebíček do sestupové rakve.

Letos padne nový smutný rekord. Kvůli opatřením po pandemii koronaviru smí být v neděli na stadionu maximálně 300 osob včetně hráčů, rozhodčích, funkcionářů či novinářů. na vlastní oči uvidí zápas VIP hosté a vybraná padesátka fanoušků domácího klubu. Víc ani ťuk.

Další možnost představovala fanzóna, která na ostatní zápasy Sigmy fungovala v prostoru autokina u obchodní galerie Šantovka. Klub ji ale po dohodě s policií uzavřel.

„Očekává se, že do Olomouce přijedou ostravští fanoušci a cílem je předejít jakýmkoliv bezpečnostním rizikům,“ vysvětlil bezpečnostní manažer Sigmy Milan Zapletal.

Baníkovci za branami?

Několik stovek Baníku se tak nejspíš objeví v okolí Androva stadionu. „Očekáváme, že se někde za branou budou snažit povzbuzovat tak, aby je hráči na hřišti slyšeli,“ dodal Zapletal.

Baníkovci už svůj tým povzbuzovali v Příbrami a ve Zlíně. Pokaždé z toho byl bod, což je ale pro klub, který po letech znovu proklamuje pohárové ambice, málo. Po porážce s Plzní dokonce Baník vypadl z elitní šestky.

Sigma je na tom však ještě hůř. Podle formy z posledních pěti zápasů je nejhorší v celé lize. V době pokoronavirové získala jen bod na Slovácku. Pak padla doma s Příbramí i v Českých Budějovicích. Na klíčovém desátém místě Hanáky přeskočili Bohemians. Rozdíl je tři body a bez výhry nad Baníkem se šance Sigmy téměř jistě rozplynou.

Chce to víc náběhů, míní Látal

„Sami cítíme, že naše poslední tři zápasy nejsou dobré. Musíme se do toho dostat nějakým vítězstvím,“ přeje si trenér Hanáků Radoslav Látal. „Chce to více náběhů, abychom se ve třech nebo čtyřech lidech dostali do zakončení,“ nabízí recept.

Aby se jej dařilo naplnit, mohl by do sestavy vrátit mladého útočníka Mojmíra Chytila. S otazníkem je naopak start obránce Víta Beneše, který pro zranění v Budějovicích nedohrál. Po karetním trestu už může naskočit levý bek Vepřek.

Baníku bude možná chybět jen De Azevedo, jinak je kompletní. „Venku jsme na jaře ještě neprohráli a věřím, že nám to vydrží i po neděli,“ řekl jeho trenér Luboš Kozel.