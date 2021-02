Klíčový záložník David Houska má zase po šíleném zákroku Matějovského roztrženou holeň sešitou pěti stehy. Těžko pochopit, že rozhodčí Denev ani po konzultaci s videem nenašel odvahu vytáhnout v sedmé minutě červenou kartu.

„Je to smutné. Nechápu, jak tohle může rozhodčí nechat být, když tady má video. Málem mu zlomili nohu,“ hořekoval po utkání trenér Radoslav Látal. „Byl to v poločase hrozný pohled na jeho nohu. Musel do nemocnice, má tam pět stehů. Na dva týdny bude mimo,“ přidal kouč prognózu.

Housku o poločase ze hry stáhl. Sigma prohrávala v tu chvíli 0:1, přestože do zápasu vstoupila dobře. Velkou dvojšanci měli Pablo González, který si posadil i brankáře Diviše, ale pak ho nepřeloboval, i dorážející Martin Nešpor, jenž ale balon místo do sítě poslal na tribunu.

A tak v 15. minutě udeřili domácí. Škoda se dokázal otočit s balonem, poslal ho šikovně na Ladru a ten prostřelil Mandouse. „Bylo tam několik chyb za sebou. Poulolo špatně vystoupil. Měli bychom se toho vyvarovat. Hodně nás to sráží. Drželi jsme utkání pod kontrolou, ale pak po první chybě prohráváme,“ řekl Látal.

Jedinečnou příležitost k vyrovnání měl za chvíli po faulu Šimka na Pabla David Houska z penalty. Diviše ale nedůraznou střelou v ideální výšce nepřekonal.

Další rána pro Sigmu přišla v 27. minutě. Hála se dostal za beky, ale po lehoučkém kontaktu nafilmoval pád, za což dostal žlutou kartu. Další pak viděl za protesty Nešpor. Pro oba byla čtvrtá a přijdou o nedělní mač se Spartou. „Bylo to v emocích, samozřejmě je zbytečná. Mrzí mě to,“ kál se Nešpor po duelu.

„Je to velká komplikace. Čeká nás těžký zápas, k tomu situace s Davidem. Musíme se dát do kupy. Doufám, že se uzdraví hráči, kteří po zranění zůstali doma a dostávají se do toho,“ řekl Látal.

Ve druhé půli se Sigma tlačila za vyrovnáním. Hála ale nasměroval ránu z úhlu vedle.

Všichni svatí stáli při Sigmě, když Hubník srazil zpětnou Drchalovu přihrávku na vlastní branku. Naštěstí do stojné nohy Mandouse.

„Druhý poločas, to už z naší strany nebylo ono. David Houska chyběl, vázla nám kombinace. Pak jsme dali do hry dva útočníky a začali trochu kopat dlouhé míče. Nakonec z toho byla penalta,“ řekl Látal.

Nepřesný arbitr Denev ji nařídil za stažení Chytila Janoškem a přesně k tyči ji poslal Pablo González.

Zařídil tak pro Sigmu osmou remízu v této sezoně a posun na šesté místo ligové tabulky.

„Vyrovnali jsme až v závěru, z toho pohledu musíme být spokojení. Na druhou stranu šancí jsme měli dost, nedali jsme i penaltu. Neodehráli jsme špatný zápas. Měli jsme možná i na víc,“ konstatoval Látal.

„Remíza je asi spravedlivá. Podle mě jsme měli více ze hry, ale žádný tým neměl nějakou velkou převahu. Každý bod z venku se počítá,“ dodal Nešpor.