Úvodní duel přípravy, který Sigma odehrála ve Vyškově (4:2) odchytal mladý Tadeáš Stoppen, následně v Trenčíně (0:1) se postavil mezi tři tyče Jan Stejskal. Logika by velela, že v úvodním duelu na Maltě dostane minutáž poslední z původní trojice Matúš Macík. Jenže k tomu nedošlo, protože se těsně před odletem na soustředění zranil a místo něj do letadla usedl mladý Jakub Trefil. Do branky proti Aalborgu (3:0) tedy zamířil opět Stejskal.

„Určitě chci chytat více než na jaře. Snažím se tuhle šanci využít a bojuju o jedničku. Nešel jsem sem dělat nějakou dvojku, chci týmu pomoct, ale který brankář týmu nejvíce prospěje, to už je na trenérech,“ rozpovídal se Jan Stejskal.

Zlepšená rozehrávka

A zatím se mu daří skvěle. V Trenčíně tým zachránil od vyšší porážky než 0:1, on sám ale nebyl úplně spokojený se svojí rozehrávkou.

„Snažili jsme se ze všeho vyjet nějak kombinačně. Někdy je lepší si pomoct dlouhým balonem, což tam proti Aalborgu bylo. Je totiž těžké vyjíždět kombinací, když soupeř presuje v šesti lidech. Naopak to ten tým srazí a potom si nevěří,“ přiblížil Stejskal.

„Samozřejmě tam byly i nějaké nepřesnosti, ale určitě to bylo lepší. Když se to nakopne dopředu, tak my potom umíme vyvinout tlak,“ je si vědom čtyřiadvacetiletý brankář.

Trenér Václav Jílek o situaci okolo brankářů:



„Klidní určitě nejsme. Je potřeba pořád vidět, že máme při zranění Matúše Macíka na lavičce dva mladé gólmany, takže nikde není psáno, že se nemůže nic stát Honzovi Stejskalovi. Byli bychom radši, kdybychom tady měli oba dva. Vypadá to, že výpadek Matúše nebude tak dlouhý, takže doufám, že se co nejrychleji vrátí. Na druhou stranu musím říct, že Honza potvrdil takovou výkonnost, kterou prokázal i v předchozím utkání v Trenčíně, kde patřil k nejlepším hráčům. Můžeme se na něj spolehnout, což je strašně důležité.“

Jedno větší zaváhání v úterním zápase Stejskal při rozehrávce udělal, ale nakonec vše dobře dopadlo a bylo to až v závěru, navíc už za stavu 3:0. „Za tohoto skóre si ten tým chce něco zkusit. Asi to z mé strany nebylo vyhodnocené dobře, ale určitě dostanu menší céres, než kdybych to udělal za stavu 0:0,“ věděl.

Vždyť to vlastně byl velkou měrou on sám, kdo se zasloužil o to, že Sigma vedla 3:0. V úvodní dvacetiminutovce svůj tým zachránil dvěma skvělými zákroky. Aalborg do duelu vstoupil lépe a nejprve musel Stejskal reflexivně vychytat pokus z malého vápna. Následně předvedl pěknou robinzonádu proti střele z přímého kopu. „Nějaký zákrok tam byl, ale od toho tam jsem,“ zůstal klidný Stejskal.

Kdyby šel dánský celek do vedení, zápas by se pravděpodobně vyvíjel jinak a Sigma by k tak jednoznačnému vítězství nemusela dojít. „Museli jsme upravit presink. V úvodu nám to nevycházelo. Potom už jsme měli press a soupeř při rozehrávce ze situací těžko vyjížděl. Navíc mu ublížilo brzké střídání, protože na nás docela vlétl s tím vysokým útočníkem,“ přiblížil Stejskal.

Po náročném úvodu, kdy Aalborg protočil po půlhodině hned pět hráčů, v prostřední části zápasu tolik práce neměl, ale v závěru se dánský celek opět osmělil.

Nakonec musel čisté konto Hanáků ještě zachraňovat Beneš, který v nastavení těsně před brankovou čarou vykopl střelu směřující do sítě.

„Hned jsem za ním běžel. Nejdříve jsem si dělal srandu, že to šlo vedle, ale hned jsem mu děkoval, věděl jsem, že chytil čistý gól. Ale takhle musíme bojovat a výsledky se dostaví. Odjezdili jsme to do poslední minuty, a to se k vám potom to štěstíčko přikloní. Za nulu jsem rád a poděkuju celému týmu,“ byl spokojený olomoucký gólman.

Zvýšení sebevědomí

Vítězství 3:0 jej potěšilo a stejně tak výkon celého týmu. „Hráli jsme skvěle týmově, takhle se chceme prezentovat – aktivním presinkem. Je to o práci a o tom, nedat soupeři šanci dostat se do zápasu, naopak náš tým se dostane celý do hry. Konečně z týmu bylo cítit, že si jdeme za vítězstvím, snad to i fanoušci ocení,“ doufá.

Sigma si tak proti čtvrtému celku dánské ligy spravila chuť po nepovedeném utkání v Trenčíně.

„Výhru jsme potřebovali, protože po Trenčíně byl velký rozbor a určitě jsme nebyli spokojeni. Velice pečlivě jsme si náš výkon zhodotili a bylo to rapidně vidět. Nemůžu říct žádná negativa,“ uzavřel Jan Stejskal.