Olomoucký záložník Filip Zorvan se postupně prokousal do základní sestavy Sigmy. Na hřišti Bohemians pak dal první letošní gól, který byl nádherný. Po kombinaci Navrátila se Zmrzlým otřel míč o břevno. Branka ale na body nestačila.

Bohemians - SK Sigma Olomouc, Filip Zorvan | Foto: SK Sigma Olomouc

Byl to váš gól nejhezčí v kariéře?

Myslím, že můj oficiálně první v Plzni, kdy jsem přeloboval Hrušku z třiceti metrů, byl také hezký. Ten proti Bohemians se také povedl, bohužel to k bodům nevedlo.

Jak hodnotíte duel v Ďolíčku?

Prvních deset minut jsme do toho vstoupili docela dobře. Měli jsme hned šanci, pak jsme dali gól, což jsme chtěli, protože předchozí zápasy jsme dotahovali. Potom nás ale Bohemka zatlačila, vyhrávala druhé míče a zaslouženě vyrovnala. Nevzdali jsme se a bylo důležité, že jsme ještě do poločasu dali vedoucí gól. Ve druhém, když mi připadalo, že jsme začali mít zápas pod kontrolou a začali hrát po zemi na jejich půlce, tak dostaneme dva góly. Nevím, co k tomu říct. Je to smolná porážka, ale Bohemka za tím šla.

Co jste chtěli o poločase změnit?

V poločase jsme změnili rozestavení, abychom si lépe připravili presinkové situace. Přišlo mi, že jsme začali více hrát fotbal, míč se k nám více odrážel. Byli jsme v tu chvíli lepší, ale připravujeme se na brejky a ze dvou dostaneme góly. Vítězný gól soupeře ale musíme pochválit, protože akci Bohemka sehrála pěkně na jeden dotek, těžko s tím šlo něco dělat. Je ale velká chyba, když dvakrát vedeme a nic si neodvezeme.

Jak hodnotíte start sezony?

Je povedený. Odpovídal tomu i první poločas, který sice nebyl úplně světový, ale naší mentalitou a sílou jsme dokázali poločas zlomit na naši stranu. Čímž jsme dokázali, že jsme schopni dávat góly, i když to není v topu.

A z osobního hlediska?

Po dlouhé době začínám zase hrát v základu delší časový úsek, za což jsem moc rád, ale musíme to potvrzovat výkony na hřišti, abychom se tam udrželi. Vím, že za mnou čekají další kluci a právě konkurence je ta největší motivace.

Jak moc chyběl Lukáš Juliš?

Lukáš je spolu s Honzou Pázlerem nejlepší zakončovatel, kterého jsem zažil. Umí být klidný a určitě chyběl. Měl velkou fazonu, hrál výborně a jsme na něj zvyklí. Denis Kramář se s tím popral dobře, souboje vyhrával a dokázal sklepnout míče.

