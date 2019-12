Odkdy jste věděl, že půjdete do branky?

Dozvěděl jsem se to v průběhu týdne. Ve čtvrtek mi trenéři naznačili, že se mám chystat. Nebyl to žádný problém.

Byl to pro vás teprve druhý zápas v lize. A zase proti Slavii. Náhoda, nebo jste na ni expert?

Expert určitě ne, spíš to tak vyplynulo. Proti Slavii se chytá dobře, protože gólman je vidět. Dneska to bylo s nulou, takže super.

Mezi vašimi ligovými starty byla víc než půlroční pauza. Nebyl jste nervózní?

Nervozita byla, určitě. Ale to je normální. Když ale přijdete na stadion, tak to z vás spadne a jdete do toho.

Na šanci jste čekal dlouho, chytnete ji?

Doufám, že jo, chtěl bych ji chytit. Uvidíme, jak to trenéři rozhodnou, je to na nich.

Musím ukazovat, že sem patřím

Jak jste čekání na další příležitost prožíval? I když se jeden brankář zranil, byl vždycky ještě jeden před vámi…

Čekání bylo dlouhé. Každý den na tréninku musíte ukazovat, že sem patříte. Trenér vám může dát šanci a vy toho musíte využít. Čekal jsem na to dlouho a doufám, že jsem se trenérům odvděčil.

Jak se na takový zápas připravit psychicky?

Hlava musí pracovat pořád. Naštěstí dnes trenéři měli dobrou volbu.

O Slavii se v posledních týdnech mluví v superlativech díky výkonům v Lize mistrů. Měli jste o to větší motivaci s ní odehrát dobrý zápas?

Jo, říkali jsme si to s trenéry i s klukama, jak hráli Ligu mistrů proti Barceloně. Je to skvělý tým. O to větší jsme měli motivaci nedostat gól a zkusit nějaký dát. Myslím, že zasloužená remíza.

Berete bod, i když jste dlouho hráli od 45. minutě proti deseti?

Ale jo… oni i v deseti měli dost šancí. I když i my jsme nějaké měli, který jsme ale bohužel nedohráli. Asi je to spravedlivé.

Nejhůř bylo při šanci Van Burena

Docela jste si zachytal. Kdy vám bylo nejhůř?

Asi pět minut před koncem, kdy Van Buren šel sám. Dobře jsem mu vykryl úhel, byl jsem dobře postavený, takže naštěstí dobré.

Proti Frydrychovi jste měl dobře postavené tyče, že?

Jo, to k tomu ale patří (usmívá se). Štěstí musíte mít, naštěstí se to od břevna odrazilo ven.

Pomohl vám hned první zákrok proti Ševčíkovi?

Určitě, navíc jsem nic neviděl. Myslím, že to střílel někomu okolo nohy. Tím jsem se chytil, a pak už to bylo jednodušší.

Vypadáte hodně vyrovnaně. Nejde na vás poznat, že jste vychytal takového soupeře.

Já jsem takový normální, řekl bych splachovací. Mě nic moc nerozhodí, uvidíme, snad to bude pokračovat.

Může vám ten bod pomoct k lepším výkonům?

Myslím, že určitě. Bod proti Slavii, která každému dává dva tři góly… je to pro nás velká vzpruha. Příští týden hrajeme doma proti Liberci, a to budeme chtít brát tři body.