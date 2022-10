Do utkání jsme vstoupili velice špatně a brzy jsme dostali gól po centru, kdy to Fulnek krásně trefil. Myslím, že to takhle trefí jednou za život. Podruhé už ne. Ještě jsme pokračovali asi ještě deset minut ve špatném vstupu. Ale potom jsme to přeskupili, začali jsme hrát vzadu na tři a od té doby se hra vyrovnávala, ve druhé půli už jsme dominovali a vyrovnávací gól byl zasloužený.

Sigma veze z Boleslavi bod, v nastavení jej trefil stoper Beneš

Cítil jste, že jste zaskočili soupeře tou změnou rozestavení?

Spíše si cukli a nepresovali nás tolik. My jsme měli čas na rozehrávku a odskakování mezi řady. Přišlo mi, že začali hrát pasivně a my jsme se lehce dostávali k vápnu a potom jsme to tam už jen sypali a doufali, že tam nějaký gól spadne.

Všechny šance ve druhé půli jste měli ze vzduchu, byl záměr posílat do vápna jeden centr za druhým?

Záměr ani ne, ale Boleslav dobře zhušťovala střed a po zemi se tam příliš dostat nešlo. Ještě jak to hřiště bylo nasáklé vodou. Když jsme se dostali do vhodné pozice na centr, tak jsme to tam sypali, protože jsme museli jít za tím gólem. Už nebylo co vymýšlet.