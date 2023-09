Fotbalisté Sigmy Olomouc zvládli i pátý ze sedmi úvodních zápasů FORTUNA:LIGY. Podíl na tom má také Ondřej Zmrzlý, který v Hradci Králové těsně před poločasem vyrovnával na 1:1. Po závěrečném hvizdu pak se spoluhráči slavil vítězství 3:1.

FORTUNA:LIGA - 7. kolo: FC Hradec Králové - SK Sigma Olomouc 1:3 (1:1). Ondřej Zmrzlý | Foto: Deník/Vladimír Machek

Jak hodnotíte utkání v Hradci Králové na novém stadionu?

Bylo ohromně těžké. Hradec do něj na novém stadionu vstoupil hodně agresivně, s čímž jsme ale počítali. Dlouhé vysoké balony na Vašulína byla jejich typická hra. Potom sbírali odražené míče nebo zabíhali za něj. V tomhle to bylo náročné, ale popasovali jsme se s tím po nějaké půl hodině. Chtěli jsme hrát naši hru, což se nám v závěru poločasu dařilo, srovnali jsme. Druhý poločas byl vyrovnaný, ale byli jsme kvalitnější v koncovce před bránou a díky tomu jsme vyhráli.

Jste třetí s patnácti body. Jak vstup do sezony hodnotíte?

Spokojenost s výsledky je obrovská. S výkony to ne vždy bylo optimální, často nám v prvních poločasech chyběl pohyb i v domácích zápasech, které jsme pak nakonec vyhráli. Řekli jsme si to o přestávce a pak se to zlepšilo. Výsledky jsou úžasné, ale pro nás je to závazek, že chceme hrát nahoře, bojovat o nejvyšší příčky a nesmíme přes reprepauzu usnout na vavřínech. Musíme potrénovat, nevypnout v hlavách a pokračovat v tom, jak hrajeme. Pokud se to povede, tak výsledky budou přicházet a budeme nahoře.

Máte v hlavě také už možnost bojovat o evropské poháry?

Touha je obrovská pro každého hráče bez ohledu na to, jaká je fáze sezony. Je to celoživotní touha hrát ty nejlepší zápasy. Ale teď to v hlavách ještě určitě nemáme. Je za námi teprve sedm kol, i když vstup je parádní. Cesta je ještě dlouhá.

Kde je největší síla týmu?

Těžká otázka. Sedlo nám to, víme, co chceme hrát, taktika je zaběhlá, každý hráč na každém postu ví, co má dělat. Příprava na soupeře je vždy také dobrá. Zapadlo to do sebe úžasně. Musíme to udržet co nejdéle.