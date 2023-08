Ve třetím kole FORTUNA:LIGY čeká na fotbalisty Sigmy Olomouc neoblíbený protivník. V Uherském Hradišti změří síly s domácím Slováckem, nad kterým nevyhrává.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve 3. kole nadstavby FORTUNA:LIGY utkali doma s Olomoucí. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Největší změna v týmu Slovácka během léta se udála na brankářském postu. Místo Filipa Nguyena, který odešel do Vietnamu, získalo Slovácko ze Sparty Milana Heču. Do týmu Martina Svědíka se vrátil také útočník Rigino Cicilia a klub získal na přestup ze Sparty Michala Trávníka, na hostování ze Slavie pak Matěje Valentu. Žádný klíčový odchod pak nezaznamenal.

V úvodních kolech uhrálo Slovácko čtyři body, když vyhrálo 4:1 nad Českými Budějovicemi a bez branek remizovalo na hřišti Baníku Ostrava. Je tak o bod před Sigmou.

Vzájemné zápasy nabízí často remízové vyvrcholení. Skončilo jím hned sedm z posledních deseti mistrovských zápasů. Sigma pak na vítězství nad tímto soupeřem čeká stejně dlouho. Naposledy skolila Slovácko v roce 2018 výsledkem 1:0, který zařídil Martin Nešpor.

Oslavenec Machala: Nebáli jsme se. Za nás se chodilo na Sigmu, ne na soupeře

Až do roku 2012 se však datuje poslední výhra Hanáků na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty. Z nynějšího kádru ji pamatuje pouze Jan Navrátil. Od té doby je to rovněž deset zápasů, které Sigma nevyhrála. V posledním duelu, který se hrál v nadstavbě uplynulé sezony alespoň ukončila čekání na gól na hřišti Slovácka, které trvalo 446 minut.

„Hlavní síla Slovácka je v tom, že jejich kádr je dlouho pospolu. Mají zkušené hráče, kolem kterých se nabalují ti ostatní, kteří nějakou kvalitu taky mají. Kdybych měl někoho vypíchnout, tak jednoznačně Milana Petrželu, který si se soupeři dělal, co chtěl. Mají kádr dobře nakombinovaný. Týmovost a individuální výkony dělají celek. Na Slovácku je horká půda, fanoušci vytvoří skvělou atmosféru. Soupeřům se tam nejezdí příjemně, ale věřím, že to tentokrát zlomíme a uspějeme,“ říká asistent trenéra Sigmy a vedoucí mužstva Milan Kerbr.

V minulém ročníku se týmy potkaly třikrát. Na Andrově stadionu vyhrálo Slovácko 2:1, v odvetě se zrodila bezbranková remíza a v nadstavbě se taktéž body dělily po výsledku 2:2.

„Snažíme se je překvapit, oni budou chtít to samé. Ale herní styly jsou podobné. Známe dobře trenéra Svědíka i jeho hráče. Zápas bude hodně podobný těm předchozím. Bude to o prvním gólu, o první šanci. O tom, kdo bude více zodpovědný, kdo bude více dostupovat hráče a kdo bude více efektivní. Nečekám, že to bude gólová smršť,“ myslí si Kerbr.

Sparťan Mokrovics se trefil poprvé symbolicky v Olomouci: Už bylo na čase

Sigma se na utkání navnadila po porážce na Spartě 0:2, výhrou nad Karvinou 3:1. „Ta byla pro psychiku důležitá. Věděli jsme, že první kola nejsou jednoduchá, zejména venkovní zápasy, kdy nás teď čeká Slovácko a za čtrnáct dnů Plzeň. Za tři body jsme rádi už jen z toho důvodu, že posledních pět domácích ligových zápasů jsme nevyhráli. Chtěli jsme udělat radost fanouškům. Jen škoda, že jsme gólů nedali více, protože šance na to byly,“ ví Milan Kerbr.

Utkání v Uherském Hradišti startuje v sobotu v 15 hodin. „Věřím, že je v našich schopnostech tam vyhrát. Doufám, že jsme domácí výhrou nad Karvinou navnadili naše fanoušky. Snad přijedou v hojném počtu a budou nás podporovat. Atmosféra na Slovácku byla vždy skvělá, snad to bude dobrý zápas s dobrým koncem pro nás,“ uzavřel Kerbr.