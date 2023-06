Na začátku přípravy dostal Tomáš Zlatohlávek povolení připravovat se s Pardubicemi, nyní klub oznámil jeho odchod do týmu trenéra Radoslava Kováče.

SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov, Tomáš Zlatohlávek | Foto: SK Sigma Olomouc

Hostování v Třinci, Prostějově či Vlašimi má za sebou třiadvacetiletý útočník Tomáš Zlatohlávek. Do toho starty za béčko Sigmy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE či MSFL. Do áčka Hanáků se ale nastálo neprosadil. V uplynulém ročníku v něm odehrál pouze pět utkání v nejvyšší soutěži a jeden v MOL Cupu. Dohromady to dalo však pouze 35 minut. Za béčko ve druhé lize zvládl 23 zápasů a dal v nich 5 gólů.

„Tomáš se v posledních letech pravidelně pohyboval na hraně mezi áčkem a béčkem, trvalý průlom do A-týmu se mu ale nepodařil. Do další kariéry mu přejeme hodně štěstí,“ prohlásil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Chtěl bych poděkovat všem trenérům, kteří mě v Olomouci od mládeže vedli a pomohli mi dostat se až do dospělého fotbalu. Bohužel do áčka to v Sigmě nevyšlo, ale to je fotbal. Nakonec jsem se rozhodl, že bych chtěl zkusit změnu prostředí a jsem rád, že mi to Sigma umožnila,“ řekl Tomáš Zlatohlávek.

Odchovanec Sigmy vyhrál s klubem celostátní dorosteneckou ligu a byl také u tažení devatenáctky v UEFA Youth League. Také byl členem mládežnických reprezentačních výběrů.