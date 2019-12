Sigma v ní v prvním poločase tahala za kratší konec. Po gólu Milana Havla prohrávala 0:1. Až po pauze přišlo zlepšení. Na koně posadila Hanáky hrubka brankáře Patrika Le Gianga, který jinak odchytal velmi slušné utkání. V 55. minutě však odkopem trefil Šimona Faltu a od olomouckého záložníka se balon odrazil do sítě.

„Je to tak na Silvestra. Samozřejmě je to i chyba brankáře, ale Podaný mu to vůbec neměl házet. Tyhle situace řešíme na videu,“ zlobil trenér Klokanů Luděk Klusáček.

„Sami jsme Sigmu posadili na koně. Do té doby to byl z mého pohledu zápas na 0:3, nakonec to ale mohlo být klidně 4:1 pro domácí. Z toho pohledu musíme bod brát, ale já sám jsem hodně zklamaný,“ popisoval směs svých pocitů. Bohemians totiž v této sezoně bodovali venku teprve podruhé.

Podobně, ovšem zřejmě ještě s větší hořkostí, hodnotil duel a vlastně i celý podzim domácí Radoslav Látal.

„Převládá zklamání. Chtěli jsme vyhrát a dostat se na 27 bodů. První poločas jsme ale prospali,“ štvalo ho.

„Před zápasem jsme měli problémy s kartami i se zraněními. Chyběl hlavně Beneš, který měl výbornou formu. Nevím, jestli to bylo třeba rozestavením,“ přemítal Látal.

Břevno, tyč a reflex brankáře

Po přestávce jeho tým přešel na hru se čtyřmi vzadu a hra se zlepšila. Hlavně po šťastném vyrovnání začala Bohemians přehrávat. Nakonec měla k výhře docela blízko. Pablo trefil ze skvělé pozice břevno, Vepřek nenápadnou pravačkou tyč. Chvíli před koncem pak Le Giang vytasil skvělý reflex proti Hálovi.

„Posunuli jsme Plška z defenzivnější pozice nahoru a jeho výkon se zlepšil, stejně jako celého týmu,“ řekl Látal, který už v první půli musel řešit velkou nepříjemnost. Jan Štěrba, který nastoupil místo vykartovaného Beneše, musel už po polovině první půle ze hřiště se zraněným kolenem. Do hry tak naskočil mladík David Zima, který takřka zázračně vyléčil zraněný kotník. Původně měl být přitom zdravý až na zimní přípravu.

„Vysvobodil nás. Trochu jsme ho i přinutili, ale zvládl to skvěle. Měli jsme tam tři velmi mladé hráče, kteří v podstatě v lize začínají a podali výborné výkony. Naopak starší, kteří by měli tým táhnout, mě zklamali,“ řekl Látal.

„V prvním poločase si na hřišti dělali, co chtěli. Šli si jen zahrát, dozadu se jim nechtělo,“ vadilo mu.

„Řeknu to tak: Kdyby tu byl takový Pavel Zavadil, který některé ty hráče lidově řečeno dořve, tak máme o pět nebo šest bodů víc. Za tím si stojím,“ prohlásil Látal.

Látal ven! To je normální

I proto přišla na přetřes, slova, která Látal vyřkl už pár kol zpátky, že tým potřebuje větší řez.

„Abychom ale někoho mohli uvolnit, tak musíme i někoho přivést. A vybrat hráče podle InStatu a mailů a doporučení je složité. Takhle jsme se spálili s Tandirem, který si tady z toho udělal na půl roku dovolenou. Dnes tady na zápase podobně jako jiní hráči ani nebyl,“ prozradil olomoucký kouč, který si poprvé musel vyslechnout i hlasité skandování fanoušků „Látal ven!“

„To je normální,“ okomentoval to krátce. „Příjemné to není pro nikoho. Stejně tak se tady křičelo Jílek ven, Kalvoda ven. Musíme zlepšit hru a víc bodovat, protože máme náročné publikum,“ doplnil záložník Jakub Plšek.