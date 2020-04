„To víte, že negativní myšlenky na mě přišly. Začal jsem chytat, týmu se dařilo. Vyhráli jsme se Spartou, v Teplicích, postoupili jsme v poháru. Měli jsme dobře našlápnuto. A pak přijde tohle. Trochu nás to zabrzdilo, ale doufám, že po pauze na to zase navážeme,“ vykládal Mandous v úterý, když se olomoučtí fotbalisté po uvolnění vládních opatření znovu mohli vrátit ke společnému tréninku. Tedy po skupinkách a za dodržování nezbytných hygienických opatření.

„Bylo to každopádně po měsíci příjemné. Rozhodně lepší než běhání po lese a posilování, toho už jsem měl za poslední měsíc docela dost,“ přiznal plzeňský odchovanec, který přišel ze slovenské Žiliny.

Jako brankář doplácel na domácí izolaci ještě o něco víc než hráči v poli. Ti si přece jenom mohou s míčem pohrát i bez spoluhráčů, byť to není úplně ono. Gólman se bez nich ale neobejde. Sám na sebe střílet nemůže.

„Měl jsem nějaké pomůcky tady odsud ze stadionu. Nějaké překážky a tak. Když nemáte hřiště, tak se toho moc dělat vážně nedá,“ přitakal Mandous.

I proto se na spoluhráče těšil.

„Psali jsme si jen přes WhatsApp , kontakt jsme měli minimální. Parta mi samozřejmě chyběla,“ připustil.

A jak to spoluhráčům při první společné akci šlo?

„Začátek byl, dá se říct, trochu komický. Po pár minutách si ale všichni na balon zvykli. A když potom došlo na střelbu, tak už to byli zase ti kluci, které znám. Dali nám docela zabrat,“ pousmál se Mandous.

„Po měsíci to bylo vážně super. Šlo hlavně o to, rozhýbat se a s míčem se zase seznámit. Už jsem se na to hodně těšil,“ řekl gólman Sigmy.

Návrat na hřiště vyšel zrovna na jeho narozeniny. „Bylo to fajn,“ přiznal Mandous, který to plánoval oslavit s přítelkyní.

„Asi si dáme dort,“ smál se.

A s humorem vzal i odpověď na otázku, jestli podle něj dlouhá karanténa přinese vyšší rozvodovost, nebo porodnost.

„Ženatý nejsem, takže rozvodovost u mě nehrozí. A co se týká porodnosti, to se uvidí za devět měsíců,“ smál se. Stejně jako všichni doufá, že tou dobou už svět bude zase v normálu.

Jedním z prvních kroků může být restart ligové soutěže.

„Někdo říká, že se začne v červnu, někdo že ještě dřív a někdo, že to nezačne vůbec. Nedá se k tomu moc upínat, “ vysvětluje.

„Musíme se připravovat pořád stejně svědomitě, každý den tak jak nám to jen vláda dovolí a uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodal Mandous.

Ve čtvrtek večer vláda rozhodla, že rozvolňování opatření by v případě dalšího příznivého vývoje situace mohlo být rychlejší. Sportovní akce by tak mohly začít už 25. května a nikoliv až v červnu. O počtech zúčastněných se ale ještě povede debata. Jisté je, že hrát se bude bez diváků.

„Asi to bude jako přáteláky. Na to se ale nesmíme dívat, hlavně doufám, že příští sezona už bude zase normální,“ dodal.

ALEŠ MANDOUS

narozen: 21. dubna 1992

výška: 188 cm

váha: 75 kg

Debut v lize:Slavia – Sigma 2:1 (27. 4. 2019)

Bilance v lize:

9 zápasů / 3 vychytané nuly

Kariéra:

Viktoria Plzeň (2013-15),

Střížkov (2013–14, host.),

Most (2014-15, host.),

Žilina (2015-18),

Sigma (2018-).

OČIMA MARTINA VANIAKA

Aleš to tady v Olomouci chytil za správný konec. I když začal v podstatě jako trojka, tak byl pokorný, pracoval na sobě a postupně se posunul. A když dostal šanci, tak ji chytil za pačesy. Když jsem ho viděl chytat za béčko, tak se mi líbil. Byl spolehlivý a tuto výkonnost si pak přenesl i do ligy.

Dodával týmu klid. Nedělá chyby, neznervózňuje mužstvo. Chytal to, co chytit měl a před pauzou dokázal chytit i něco navíc. I díky němu se chytilo celé mužstvo. V lize má samozřejmě pořád jen pár zápasů, je to gólman, který de facto začíná, i když už je mu 27 let. Může ale klidně chytat třeba do 40, protože není opotřebovaný.

Ať už fyzicky nebo psychicky. Myslím, že Sigma udělala dobře, že na něj vsadila. Pokud potvrdí své kvality ve zbytku roku, tak může klidně být jedničkou v Olomouci třeba na pět let.