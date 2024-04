Do Turecka s áčkem Sigmy v zimě na soustředění Pavel Zifčák neodletěl, poté pro zranění vypadl také ze sestavy béčka. Postupně se začal vracet v březnu a po měsíci dostal v dubnu poprvé šanci na jaře také v nejvyšší soutěži. Nejprve proti Zlínu a minulé kolo s Jabloncem. Řekl si o základní sestavu a kouč Jiří Saňák mu dal příležitost na nejoblíbenější pozici - na hrotu. Proti Slavii pomohl pětadvacetiletý fotbalista gólem k remíze 2:2.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha, Pavel Zifčák | Foto: Deník/Jan Pořízek

V Edenu na Slavii jste svůj únik zakončil jako mazák lobem. Měl jste to v hlavě od začátku?

Šel jsem do toho, že Zimič má těžký míč a nemuselo by mu to sednout, což se potvrdilo. Šel jsem sám. V první chvíli jsem to chtěl obstřelit, ale už jsem se dostal blízko, Staněk mi výborně zmenšil úhel, tak jsem si řekl, že ho přehodím a vyšlo to.

Jako tým jste vystřelili dvakrát a dali dva góly. Co na to říkáte?

Bavili jsme se už před zápasem, že to bude hodně těžké, že je Slavia doma hodně silná a musíme být nesmírně produktivní a udeřit z každé šance, což se povedlo.

Jak bylo utkání fyzicky náročné?

Mám toho plné kecky. Slavia hraje v neskutečném tempu, šli jsme do toho, že to bude fyzicky náročné a pro mě bylo neskutečně. Hrál jsem po delší době a mám toho dost.

Z minima maximum. Sigma v Edenu na senzaci nedosáhla, i tak ale bere bod

Trenér Jiří Saňák přiznal, že vás v závěru trošku ignoroval, když jste se hlásil o střídání.

Všiml jsem si, že mě trošku ignoroval, snažil jsem se vymáčknout co nejvíc, pomoci klukům, udržet míče, ale už to bylo nesmírně těžké, Slavia nás drtila.

Byl pro vás zápas nějak speciální tím, že jste hráli proti bývalým spoluhráčům Chytilovi a spol?

Speciální to ani nebylo. S kluky se známe několik let, jsme v kontaktu. Samozřejmě jsem je rád viděl, ale na hřišti o tom člověk nepřemýšlí. Můžeme si plácnout před zápasem, po zápase, ale pak už bojujete za svůj klub. Po zápase jsme pokecali, ale v zápase na to není čas.

Nastoupil jste v útoku, věříte, že jste si řekl o další šanci?

Doufám, že ano. Mám to nastavené tak, že kam mě trenér postaví, tam se to snažím odehrát. Nejblíž mám k hrotu, ale jsem rád, za každou příležitost a snažím se to odjezdit .Teď mi to nahoře vyšlo i s gólem.

Potrápíte stejně i Spartu?

Budeme ji chtít potrápit stejně, hrajeme doma, bude vyprodáno, pro tyhle zápasy to hrajeme. Chceme vyhrát.