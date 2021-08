Ve Zlíně si naběhl na uličku od Pabla Gonzáleze a poslal balon přesně k tyči Rakovanovy branky. „Byla to spíš improvizovaná situace, která vznikla z té předchozí šance. Pablo si mě výborně všiml a já jsem se pak už jen snažil trefit branku, což se mi i povedlo,“ liboval si jednadvacetiletý forvard, který ve 34. minutě otevřel skóre utkání, které nakonec Sigma vyhrála 4:1.

Domácí zadák Fillo reklamoval po jeho brance ruku, ale Zifčák si prý byl jistý, že mu zásah nesebere ani video. „Já jsem se míče trošku dotkl, ale byla to taková ruka, která se nepíská. I rozhodčí to tak říkal, Condé tam měl takové asi čtyři ve středu hřiště. Snažil jsem se míč zpracovat a dotklo se mi to hřbetu ruky, spíš ji to jen pohladilo, nijak jsem si to nepostrčil nebo tak. Byl jsem si jistý, že se pískat nebude, ani když se to kontrolovalo u VARu,“ řekl Zifčák, jenž se podílel i na druhé brance Kryštofa Daňka.

„Tam si větší část pochvaly rozhodně zaslouží Kryštof, protože si to výborně navedl a krásně to trefil. Udělal to parádně,“ pochválil mladšího spoluhráče.

Po přestávce sice Sigma vedla rychle 2:0, ale domácí stejně rychle snížili a pak měli tlak. „Věděli jsme, že se budou snažit vyrovnat. Chtěli jsme si počkat a udeřit z brejku. Nakonec se to povedlo u toho třetího a čtvrtý gól jsme dali, když už Zlín byl roztrhaný,“ uvedl Zifčák.

Poslední dvě branky Hanáků padly až po jeho vystřídání. Třetí branku měli na svědomí Martin Hála s Tomášem Zahradníčkem. „Je to dobře, že se kluci trefili. Vystřídali jsme obě křídla a kluci to skvěle vyřešili. Je dobře, že máme více střelců. Pro soupeře je to pak těžší se na nás připravit,“ glosoval Zifčák.

S výkonem týmu mohl být spokojen. „Snažili jsme se hrát fotbal. Chvílemi se nám to i dobře dařilo. Když pak Zlín začal víc nakopávat, tak i my jsme hru zjednodušili, abychom nebyli pořád pod tlakem. Myslím si, že všechny góly byly o vypracovaných akcích, nebyly to náhody,“ řekl.

Sigma se po změně kurzu a výměně na lavičce až nečekaně rychle zařadila k týmům v jejichž zápasech padá nejvíc branek v lize. Sama jich nasázela ve čtyřech utkáních dvanáct. „S klukama se tomu i trochu smějeme, že nám to tam takhle padá. Ale je to jedině dobře. Fanoušky to baví. Důležité bylo, že jsme doteď pokaždé aspoň dva góly dostali, dnes jsme to zvládli za jeden, za to jsme taky rádi,“ řekl Zifčák, který si užívá i vlastní střeleckou formu.

„Sám nevím, čím to je. Jsem ale rád, že to takhle padá a doufám, že to tak bude i dál. Vyšel mi zápas s Pardubicemi, na který jsem se těšil opravdu hodně. Dostal jsem se do herní pohody. A jsem rád, že se mě drží. Hlavně jsem rád, že jsme zvládli zápas po Budějovicích,“ připomněl poslední domácí remízu 3:3 zachráněnou v posledních minutách.

Pranic mu nevadí, že nastupuje převážně na křídle a nikoliv na hrotu, kde je jeho přirozené místo. „Nemám s tím problém. „Jsem ale zvyklý nastupovat z křídla. Nebylo to pro mě poprvé, takže jsem se i dnes cítil v pohodě. Gól mi hodně pomohl,“ prohlásil Zifčák. Nerozhazuje jej ani to, že jednou hraje v základní sestavě a jindy se dostane na trávník sotva na pár minut. „Samozřejmě ale každý chce hrát od začátku. Tak je to lepší,“ usmál se.

Pokud bude pálit tak, jako v úvodu sezony, místo v úvodní jedenáctce se pro něj dost pravděpodobně najde.