Čtyřiadvacetiletý Pavel Zifčák kroutí čtvrtou sezonu v nejvyšší soutěži. Za tu dobu stihl v dresu Sigmy Olomouc 84 prvoligových duelů. Nyní se snaží prosadit do základní sestavy.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Pavel Zifčák, Tomáš Holeš | Foto: Deník/Jan Pořízek

Hroťák, křídlo, wing-bek. Realizační tým Sigmy s Pavlem Zifčákem šibuje. V minulosti jej zkoušel dokonce na pravém obránci.

„Už jsem si na to zvykl. Trenéři se bavili, že mě zkusí na straně. Kam mě dají, tam hraji a snažím se co nejvíce pomoct týmu,“ hodnotil tuhle skutečnost Pavel Zifčák. Právě na křídle naskočil také ve středečním duelu s Kroměříží.

Osobně se však cítí nejlépe na hrotu, kde to ale na Hané nikdy neměl lehké se prosadit. „Docela se mi líbilo i teď na straně, jsem více ve hře. Záleží podle zápasu a podle soupeře. Původem jsem ale hroťák, takže mi to tam sedí nejvíce,“ prozradil Zifčák.

Měl končit s fotbalem, ale nevzdal se. Langer teď klepe na dveře ligového áčka

Jenže tohle místo v áčku patří Lukáši Julišovi a v zimě přivedla Sigma také Ebrimu Singhateha. Během podzimu se před Zifčáka dostal v hierarchii také nejprve Yunusa Muritala, později Denis Kramář. I proto odehrál za deset zápasů pouze 322 minut (dvakrát v základní sestavě). Ani jednou se neprosadil, na gól ani nepřihrál.

Celkově v olomouckém angažmá do většiny utkání naskočil jako náhradník. Prosadit se snaží i v této zimní přípravě, ač jeho vytíženost jde dolů. V první sezoně odehrál ve dvaceti duelech 635 minut a vstřelil tři branky. Poté ale v ročníku 2021/22 naskočil do 26 duelů, sehrál 1367 minut s bilancí čtyř branek a jedné asistence. Stejnou bilanci zapsal také o rok později (28 zápasů a 1109 minut).

Nyní tak pracuje, aby vylepšil oněch 322 minut. „Jeli jsme teď hlavně kondiční stránku, tento týden to dojedeme a v Turecku budeme ladit herní věci. Myslím, že kondice je dobrá, trenéři nám dávají zabrat, uvidíme v lize. Teď už se těšíme na herní věci, protože osobně nemám kondiční stránku moc rád, ale samozřejmě to k tomu patří a člověk z toho pak během sezony čerpá,“ sdělil Zifčák, který má v olomouckém klubu smlouvu do roku 2026.

Šternberk bez kapitána, testuje útočníka či stopera z Olešnice. Udržel oporu