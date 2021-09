Pro trenéra Sigmy Václava Jílka je to dobrá zpráva. Útočníků totiž nemá nazbyt. Vzhledem ke zraněním mu zbyl de facto vedle Zifčáka jen Antonín Růsek.

Zifčák dostal červenou kartu v závěru hektického zápasu s Baníkem za nebezpečnou hru vysokou nohou. Vyloučení však odborníci i fanoušci hodnotili jako velmi přísné. Ať už kvůli tomu, že faulovaný Jaroslav Svozil si do celé situace sám naběhl a navíc pak teatrálním výkonem celý incident zveličil, tak především kvůli kontextu celého zápasu, kdy rozhodčí Tomáš Klíma odpustil jasnou druhou žlutou kartu ostravskému záložníkovi Sorovi.

Přesto Zifčákovi za přímou červenou kartu hrozil vícezápasový trest, který by jej vyřadil minimálně z nedělního utkání na severu Čech. To se ale nestalo. Disciplinární komise jej potrestala distancem na jedno utkání, které si odpykal v úterý v poháru. Sigma ve Vlašimi i bez Zifčáka vyhrála 2:1 a postoupila do osmifinále.