V 29. minutě se olomoucký odchovanec ocitl na konci tak trochu podivné akci ve zdánlivě snadné pozici.

„Byla to taková zvláštní akce. Dával jsem to přes hlavu na Benyho (Vít Beneš – pozn. red.) který se ze stopera objevil až na levém křídle a centroval. Snažil jsem se to pak jen dotáhnout do vápna. Dostal jsem se akorát na penaltu a odrazilo se to přímo ke mně,“ popsal Zifčák, jak přišel k dorážce po dalším centru Radka Látala, zakončení Tomáše Zahradníčka a parádním zákroku ligového debutanta v opavském dresu Kryštofa Lasáka.

„Těžko říct, jestli to bylo snadné. Soustředil jsem se hlavně na to, abych dobře trefil míč. To se povedlo. Za gól jsem moc rád a hlavně za to, že jsme zase po dlouhé době vyhráli,“ uvedl mladý forvard, který branku na 1:0 oslavil u lavičky Sigmy.

Na stadionu směly být jen zhruba čtyři stovky opavských fanoušků. Jinak ochozy v české lize stále zejí prázdnotou.

„Už před zápasem s masérem Kamilem Skopalem, že kdybych dal gól, tak poběžím za ním. Tak jsem si to vynahradil aspoň u lavičky s klukama a s realizačním týmem. Užil jsem si to i tak,“ řekl Zifčák.

Další dvě branky už sledoval právě ze střídačky, trenér Látal jej po hodině hry vyměnil za dalšího mladíka Mojmíra Chytila, který nakonec rozhodl.

„Chtěli jsme vstoupit do zápasu dobře, i když jsme hráli v lehce obměněné sestavě. To se celkem podařilo, dali jsme i vedoucí gól. Soupeř šel potom do deseti. Škoda, že jsme z dalších šancí nepřidali ještě jeden gól,“ řekl Zifčák.

„V poločase jsme si říkali, že nesmíme polevit a musíme na ně zase nastoupat. Jenže jsme dostali takový smolný gól na 1:1, naštěstí jsme to ještě strhli na svou stranu,“ dodal.

Očekává se, že právě on bude mezi hráči, kteří ve chvílích, kdy Sigmě o moc v ligové tabulce nejde, dostanou větší prostor. A třeba i zaujmou nového kouče, jenž vystřídá pro nový ročník Látala.

„Nejde jen o zbytek sezony. Během celého roku chce každý, kdo dostane šanci, udělat dojem na trenéra, aby hrál pravidelně. Teď jsem ji dostal já a šel jsem do toho naplno. Snažil jsem se toho využít. Doufám, že se mi to aspoň trochu povedlo. Pokud ji dostanu příště, půjdu do toho stejně,“ slibuje dvaadvacetiletý fotbalista.