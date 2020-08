„Samozřejmě se hodně těším. Začátku ligy se už ani nemůžu dočkat. Chtěl bych dokázat, že na to mám,“ říká jednadvacetiletý mladík.

Sigma zahájí soutěžní zápasy v sobotu domácím zápasem s Libercem, účastníkem předkola Evropské ligy, pak vyrazí na Spartu, která vyhrála pohár.

„Je to pro náš tým těžký start, ale já jako mladý hráč jsem vlastně rád, že máme hned na začátek takové soupeře. Musíme se dobře nachystat, abychom to zvládli. Nejdřív hlavně Liberec, až potom budeme řešit další zápasy,“ říká Zifčák.

Několik tzv. „velkých zápasů“ už si za Sigmu zahrál, byť na mládežnické úrovni. Patřil ke stěžejním hráčům dorosteneckého týmu do 19 let, který v sezoně 2018/19 postupoval mládežnickou UEFA Youth League až do jarního osmifinále proti Lyonu.

PARDUBICE? SKVĚLÝ MEZIKROK

Minulý ročník pak strávil ve zmiňovaných Pardubicích, kam vyrazil na zkušenou.

„Stoprocentně mi to pomohlo. Druhá liga je plnohodnotný chlapský fotbal. Jsem rád, že jsem tam mohl hrát. Spoustu jsem se toho naučil, třeba jak se stavět k soubojům. Teď bych z toho měl těžit,“ ohlíží se za sezonou, ve které nastřádal ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE 29 startů.

„Rozhodně to byl dobrý mezikrok. Člověk se mezi dospělými trochu obouchá. Když jsem se teď vrátil do Olomouce, tak se cítím daleko líp, než když jsem odcházel. Ať už herně, nebo fyzicky. Doufám, že to potvrdím,“ říká autor dvou druholigových branek z minulé sezony.

Útočník a jen dva góly? Omluvou pro Zifčáka budiž to, že hrál hlavně z křídla a nikoliv na hrotu útoku, jako třeba právě proti Lyonu, kde se dokázal vyrovnat urostlým zadákům hvězdného soupeře.

„Křídlo jsem hrával i tady v devatenáctce a v juniorce. Byl jsem hlavně rád, že mám herní vytížení a můžu pravidelně nastupovat. To bylo pro mě úplně to nejdůležitější. Navíc je mi to doopravdy úplně jedno, jestli hraju uprostřed, nebo ze strany,“ vykládá Zifčák.

Že s jeho výkony byla v Pardubicích spokojenost dokládá i fakt, že východočeských nováček nejvyšší soutěže do poslední chvíle koketoval s myšlenkou, že by Zifčáka mohl získat i pro další sezonu.

„Můj cíl byl hlavně prosadit se tady v Olomouci. S Pardubicemi jsem ale zůstal v kontaktu, kdyby to nevyšlo. Věděl jsem, že kdybych se neprosadil, tak by mě hned brali zpátky. Jsem ale hrozně rád, že můžu zůstat v Sigmě, že jsem součástí kádru a můžu ukázat, že na to mám,“ ujišťuje.

CÍL? DOSTAT SE DO ZÁKLADU

Na tréninkové dávky trenéra Radoslava Látala si na Hané musel zpočátku trochu zvykat.

„Ze začátku to bylo dost těžké, protože ke konci minulé sezony jsme už moc netrénovali, když šly zápasy rychle za sebou. Postupně jsem si na to ale zvykl a už jsem problém neměl,“ poznamenal.

V přípravě nastoupil do všech pěti zápasů, proti slovenské Trnavě se dokonce blýskl brankou. Jakou roli bude mít v týmu, jestli bude hrát v základu, nebo spíš sbírat zkušenosti, to zatím netuší.

„Mým cílem je samozřejmě základní sestava. Hlavně ale chceme jak tým udělat co nejvíc bodů, abychom nehráli pod tlakem jako to bylo na konci minulé sezony. Přál bych si, abychom byli víc v klidu a mohli si fotbal užívat,“ prohlásil.

„A jestli k tomu přispěju i já nějakými góly, bude to jen ku prospěchu,“ dodal na závěr.