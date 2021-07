Sedmadvacetiletý obránce naskočil v uplynulém prvoligovém ročníku jen do šesti utkání, v Brně by rád svou zápasovou praxi navýšil.

„O zájmu Brna jsem se dozvěděl v průběhu minulého týdne, kdy jsem mluvil s pány Požárem a Dostálkem. Ptali se, zda mám zájem i já, což jsem potvrdil, pak už to bylo na klubech a povedlo se to. Jsem rád,“ uvedl pro klubový web Štěrba.

Kromě Sigmy oblékal zatím jen dres Karviné na půlroční hostování. V nejvyšší soutěži naskočil do 49 utkání a vstřelil dvě branky, teď se připravuje na vůdčí roli v druholigové Zbrojovce.

„Neberu to jako krok dolů, poslední rok nebyl v mnoha ohledech ideální, před koronou jsem hrával, ale pak přišlo zranění, covid, takže jsem zvládl jen pár zápasů. Jsem rád, že Brno projevilo zájem, patří do ligy a budu dělat vše pro to, aby se to povedlo,“ vzkázal Štěrba.