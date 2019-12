Olomouckou sérii tak odstřihl paradoxně jeho asistent Jiří Neček.

„To víte, že si ho za to vychutnám. Už jsem dostal pár esemesek, že bych měl být hlavní a on mi dělat asistenta. Ale tak to samozřejmě nebude,“ vykládal viditelně spokojený zaskakující trenér.

„Byl to hodně jiné, než normálně. V roli asistenta jste schovaný a bez nervů. Hlava to bere jinak, máte jiné reakce na hráče i hlasivky mi přeskakovaly,“ vypočítával.

„Přiznám se, že jsem byl nervozní. I proto, že s Pavlem Hoftychem jsme pracovali ve Zlíně pod Pavle Hapalem a jsme kamarádi,“ řekl Neček.

Jeho liberecký protějšek už si v sezoně stejný trest jako Látal odpykal.

„Díky tomu, že můžeme před zápasem do kabiny, tak to nemusí být až takový problém. Pokud nenastane mimořádná situace typu, že vám někoho vyloučí, což je pak na reakci samozřejmě složitější, tak to zas až tak obrovský zásah není. Zvlášť, když Radek se s Jirkou Nečkem znají roky,“ mínil Hoftych.

„Samozřejmě je ale lepší když jste přímo na lavičce a rozhodně jsou to nahoře na tribuně daleko větší nervy,“ řekl.

Po zápase nepůsobil sklíčeně, i když by mohl. Jeho tým si odjet s prázdnou nejspíš nezasloužil. „Myslím, že jsme tady přišli o body,“ uznal.

„Většinu zápasu jsme podle mě byli lepším mužstvem, měli jsme víc šancí. Vlastně jich bylo docela dost. Před týdnem se Zlínem jsme si zastříleli, padalo nám to tam i v tréninku, ale dnes bohužel ne,“ litoval.

Nejméně třikrát byl v dobré pozici za obranou útočník Petar Musa, ale dvakrát si vylámal zuby na brankáři Mandousovi a jednou, když už ho překonal, zaskočil na poslední chvíli vracející se Vepřek.

„Petar dnes neměl svůj den. Tyto šance jindy proměňuje, dnes to ale neřešil optimálně,“ řekl Hoftych.

Neček si i proto výhry nad Libercem cenil.

„Byli jsme spíš šťastnějším týmem. První poločas nebyl zase tak špatný, ale ve druhém se nám nedařilo udržet míč, nezvládali jsme situace, kdy jsme mohli zpracovat míč, podržet ho a dohrát akce, jako třeba Pablo,“ hodnotil olomoucký trenér.

Závěr, ve kterém se mužstvo dostalo pod velký tlak, přičítal psychické nepohodě.

„Dostávali jsme v dobře rozehraných zápasech góly v závěru, remízy nás hodně srážely. Snažíme se to nakopnout, ale někdy to tak úplně nejde. Věřím, že tento výsledek nám vlije větší sebedůvěru,“ dodal Neček a prozradil, že vítězství v roli hlavního kouče si oslaví po svém.

„S manželkou si dám večer červené vínko. I když já to piju s kolou a na jižní Moravě mi za to pak nadávají,“ usmíval se.