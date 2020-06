Desáté místo, poslední, ze kterého se ještě dá bojovat o Evropskou ligu, ale především znamená klid před skupinou o záchranu, už drží jen o skóre před pražskými Bohemians.

„Nedaří se nám střílet branky. Nejde nám zrychlit hru a pak poslat do vápna přesný centr. Nezapojují se nám kraje, v tom máme velké rezervy,“ hledá příčiny olomouckého útlumu asistent trenéra Jiří Neček.

„Musíme se už bohužel koukat i za sebe, abychom se udrželi ve střední části ligy,“ připustil v rozhovoru pro klubové stránky záložník Radim Breite.

Sigmu v posledních čtyřech kolech základní části čekají zápasy pravdy. A hned ten první v Českých Budějovicích je mimořádně důležitý. Jednak mohou Hanáci odrazit nápor dorážejících Klokanů, ale také se mohou na svého soka bodově dotáhnout.

Ani Budějovicím se návrat po virové přestávce moc nevydařil podle představ. Nejdřív prohrály 0:1 s Libercem a naposledy 2:3 právě na Bohemians. Vysněný atak pohárových příček, o kterém se mluvilo ještě před několika koly, splaskl jako bublina.

„Budějovice jsou ale dobrý tým, mají kvalitní mužstvo, to že dvakrát za sebou ztratily body, to je fotbal, ale nic to nemění,“ tvrdí Breite.

„V lize si nemůžete soupeře vybírat, každý chce vyhrát. My jsme teď pod tlakem, protože Příbram jsme doma chtěli porazit a to se nepodařilo. Věřím, že se rychle dáme dohromady,“ doplnil Neček.

Budějovice kromě bodů přišly ve vršovickém Ďolíčku i o kapitána a pilíř zadních řad Tomáše Sivoka. Bývalý reprezentační obránce dostal dvě žluté karty a proti Sigmě nebude moct hrát.

„Nemyslím si, že by to mělo něco zásadního znamenat. Nám se taky na začátku jara zranil Víťa Beneš, ale vlétli jsme do toho a hráli dobře. Každý tým si s tím musí poradit,“ řekl Neček.

Na olomoucké straně bude chybět kvůli žlutým kartám levý bek Michal Vepřek. Další změny avizoval trenér Radoslav Látal už o víkendu po nepovedeném představení s Příbramí.

„Změny budou. Už na Slovácku nám to kulhalo, dali jsme stejné sestavě ještě jednu šanci, ale nefungovalo to,“ řekl Látal.

Utkání v Českých Budějovicích začíná ve středu v 18 hodin.