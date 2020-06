Hanáci ovšem musejí ve středu v Mladé Boleslavi bodovat a nejlépe naplno, aby si udrželi naději na návrat do elitní desítky. Porážka znamená konec nadějí. Bohemians už by pak v žádném případě nemohli dostihnout.

„Věřím tomu, že se dokážeme zvednout. Co jsem v Olomouci, tak už jsme takových situací zažili hodně. Našli jsme v sobě vnitřní sílu a dokázali jsme tu pohromu odvrátit. Věřím, že se semkneme a nějaké body uhrajeme,“ řekl před utkáním v Boleslavi v rozhovoru pro klubovou televizi obránce Martin Sladký.

Sigmáci se zkrátka ještě nechtějí vzdát, i když je jasné, že už potřebují i zaváhání jiných.

„Musíme se na to dívat reálně. Bohemka to má ve svých rukou. Potřebujeme uhrát čtyři body a oni by nesměli získat žádný. Ale byla by chyba, kdybychom to vzdali. Šance tady pořád je,“ řekl Sladký.

Mužstvu věřím, říká Látal

Ve stejném duchu mluví i trenér Radoslav Látal. „Já mužstvu věřím, má svoji kvalitu, platí to jak pro zápas v Boleslavi, tak i pro nedělní doma s Plzní. Nevzdáváme se. Pořád máme naději vrátit se do skupiny o Evropu, jsme ve hře i v domácím poháru,“ uvedl.

Pro boleslavský duel je s otazníkem start kapitána Beneše, který vynechal poslední mač s Baníkem, ale v tréninku už se na začátku týdne objevil.

Domácí Boleslavi, která se otřepala ze sedmigólového debaklu v Plzni a naposledy sahala po vítězství v Liberci (nakonec remíza 2:2), budou scházet kvůli disciplinárním trestům obránci Křapka a Jakub Klíma.

„Potřebujeme konečně vyhrát, ale k tomu se musíme vyvarovat individuálních chyb, které nás v předchozích zápasech srážely,“ řekl Jozef Weber.

„Po Plzni se pomalu zvedáme. Co jsme si tam navařili, to jde za námi. Dva vlastní góly – jeden nás připravil o tři body se Zlínem, další o tři body v Liberci. Jsem aspoň rád, že mužstvo zvedlo hlavu a podalo dobré výkony,“ dodal Weber.

Podzimní zápas v Olomouci skončil nerozhodně 2:2, když Sigma ztratila vítězství kvůli dvěma gólům během minuty.

Utkání v Mladé Boleslavi začíná ve středu stejně jako všechny ostatní zápasy předposledního devětadvacátého kola v 18.00.