Jenže kulisy nynější doby posouvají dnešní duel v Lize národů, který začne v Olomouci ve 20.45, do ještě vyšší dimenze.

Kvůli koronaviru za Česko nastoupí soubor záchranářů, hráčů narychlo povolaných, celkem dvacet naprostých nováčků. Také na lavičce bude jako hlavní kouč zelenáč, ale také příslib do budoucna.

David Holoubek, sympaťák, jehož největším úspěchem zatím bylo, když se Spartou skolil slavný Inter Milán.

Jenže dnes půjde dál, je (byť zaskakujícím) koučem národního mužstva.

„Vzpomněl jsem si na ten zápas s Interem. Bylo to takové deja vu, ale nesrovnával bych to. Jsem tady shodou okolností, ale chci se toho zhostit nejlépe, jak umím,“ prohlásil čtyřicetiletý kouč.

Jeho výběr vznikl během zhruba pěti hodin a podílel se na něm i „odstavený“ trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Nerodilo se to lehce, bylo to hodně hektické, ale zvládli jsme to. Skotové jsou pravděpodobně favorit, ale hráči, které tady máme, jsou odhodláni se o výsledek maximálně poprat a bojovat za Českou republiku,“ řekl Holoubek, který má v mužstvu dvacet nováčků.

Nejzkušenějším hráčem v jeho výběru je účastník dvou evropských šampionátů Roman Hubník, jenž reprezentační kariéru uzavřel před čtyřmi lety.

„Když jsem si v pátek balil věci ze šatny, nenapadlo by mě, že v sobotu budu zpátky. Ale nepřemýšlel jsem ani chvilku. Chci pomoct,“ ujistil stoper olomoucké Sigmy, který před deseti lety vstřelil v kvalifikaci o EURO 2012 jediný gól zápasu se Skoty v pražském Edenu.

„Taky jsem si na to vzpomněl. Výsledek 1:0 by ani tentokrát nebyl vůbec špatný,“ dodal.