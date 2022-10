Jenže potom opět vypadl kvůli zranění. Vynechal pět zápasů, ve kterých se jeho spoluhráčům příliš nedařilo (4 porážky, 1 remíza). Byl blízko návratu již proti Hradci Králové, ale zranění se znovu ozvalo.

Vynechal ještě duel s Liberce, ale potom dvakrát naskočil na půl hodiny jako střídající hráč, v úterý zvládl plných 120 minut v poháru a v sobotu 90 v Českých Budějovicích.

Úvod ale nebyl podle představ Olomouckých. „Čekal nás těžký soupeř, který na nás ze začátku vletěl a vytvořil si velký tlak hlavně ze standardních situací. Ty byly rozhodující, ale na míči zase o moc lepší Budějovice nebyly. Prvních dvacet minut bylo těžkých, ale zvládli jsme je, což bylo důležité. Stopeři míče dobře odhlavičkovali, podržel nás Kuba Trefil, takže to bylo klíčové,“ hodnotil úvod zápasu Denis Ventúra.

Po třech šancích, které Sigma přežila, se dostal ke slovu právě slovenský fotbalista se zkušenostmi z Maďarska, Rumunska či Slovenska. Naběhl si na rohový kop z druhé vlny a z voleje míč uklidil k tyči. „Vyšla nám nacvičená standardka. Ani mě nepřekvapilo, že jsem tam byl takhle sám. Míč byl i kousek od Víti Beneše, který mohl hlavičkovat, ale propadlo to a já jsem si ten prostor našel. Jsem rád, že jsem to dostal a dal gól,“ pokračoval střelec.

Sigmě jeho branka hodně pomohla. „Trošku nás to uklidnilo, dali jsme si míč do nohy a před poločasem přišel druhý gól, který nás ještě více uklidnil. V kabině jsme si řekli, že náskok nesmíme promarnit a musíme zápas zvládnout za každou cenu. Po třetím gólu jsme už měli duel pod kontrolou,“ sdělil.

Nyní jej čeká ještě jedna (ne)příjemná věc spojená s první brankou v novém dresu. „Určitě mě to bude něco stát, ale nevím přesně kolik. Do kasy rád zaplatím, tohle jsou pozitivní příspěvky,“ usmál se Ventúra.

Sigmě se v sezoně daří daleko více venku než na Andrově stadionu. Tam získal pouze jeden bod ze čtyř zápasů, naopak u soupeřů si připsal bodů devět z pěti utkání.

„Je zajímavé, že se nám více daří venku než doma. Chtěli bychom to napravit, ale zase jsme rádi, že vozíme body z venku a padá nám to tam. Doufám, že to bude pokračovat. V Budějovicích to byl podle tabulky střet o šest bodů a je to pro nás velká výhra,“ uzavřel Ventúra.