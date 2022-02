Z útočníka na beka. Troufl bych si na to i v lize, říká hanácký Hakimi Zifčák

Na novou úlohu si postupně zvyká fotbalista Sigmy Olomouc Pavel Zifčák. Vždy platil za útočného hráče, ale v posledních přípravných zápasech jej trenér Václav Jílek testuje rovněž na pozici pravého obránce. „Je to možnost také do ligového zápasu,“ přiznal kouč. Co na to samotný hráč?

Pavel Zifčák | Foto: Tipsport Malta Cup

Klasický pravý obránce Radek Látal je pryč, z Malty odletěl předčasně, protože o jeho služby stála Karviná, kam zamířil na hostování do konce sezony. V kádru tak zbyl na tuto pozici jako typický bek už jen Juraj Chvátal, kterému může alternovat záložník Tomáš Zahradníček, jenž na pravém kraji obrany několik utkání už absolvoval. Jenže ten je zraněný. „Zahry si přivezl z kempu z Malty úponový problém v oblasti kolenového kloubu,“ prozradil Václav Jílek. Koho tak vyzkoušet jako další alternativu? Nabízel se z béčka Filip Slavíček. „Určitě s ním budeme pracovat, ale chtěli jsme tam vyzkoušet někoho z kádru, kdo je schopný beka alternovat,“ pokračoval kouč. Chovali jsme se bohorovně, zlobil se Jílek. Daněk to musí prokopnout A tak ukázal na Pavla Zifčáka, autora tří podzimních ligových branek. Ten se poprvé na tento post postavil na Maltě v 53. minutě zápasu s Trnavou, kdy právě Zahradníček střídal kvůli zdravotním trablům a Chvátala trenéři šetřili. Pavel Zifčák



Věk: 22

Post: útočník

Kariéra: Sigma Olomouc, Pardubice, Sigma Olomouc

Reprezentační bilance:

U18 – 11 zápasů/1 gól

U19 – 9/0

U20 – 3/0

Bilance ve FORTUNA:LIZE:

34 zápasů/6 gólů/1578 minut Bilance na podzim:

14/3/943 „Když se mě trenér zeptal, tak jsem byl překvapený, ale řekl jsem, že si na to věřím a kdyby nastala tahle situace, tak bych to mohl zvládnout,“ popisoval Pavel Zifčák. Nastala a zvládl ji obstojně. Dokonce takovým způsobem, že druhou půli proti Tirolu už opět stál na pravé straně obrany. „Dostal jsem rychlé pokyny, které jsem se snažil co nejlépe plnit, docela se mi to dařilo. Jinak je ale celkově příprava hodně o videu,“ pokračoval Zifčák. Sigmě generálka výsledkově vyšla. Kouč Jílek nechápal Růska V sobotní generálce proti Zbrojovce začal Pavel Zifčák utkání na pozici, která mu je bližší – na křídle. Dal dokonce vítězný gól, ale ve druhém dějství se opět zatáhl o kousek níž. „Určitým způsobem splňuje nároky a potřeby pravého obránce. Je to rychlý, soubojový a fyzicky dobře vybavený hráč. Chtěli jsme jej ještě nějakou část zápasu na tomto postu vidět,“ objasnil Jílek záměry realizačního týmu. „Oproti prvnímu zápasu už jsem se tam cítil jistější. Kluci mi pomáhají, stopeři se mě snaží řídit a cítím se tam dobře,“ hodnotil dvaadvacetiletý fotbalista. I tak ale vnímá, že v defenzivě má mezery. „Byl jsem vždycky útočník a obrana mi nikdy nebyla vlastní. Celkově vím, že mám větší zodpovědnost dozadu, protože když udělám chybu, tak za mnou už není tolik hráčů, kteří by gólu mohli zabránit. Naopak je výhoda, že mám celou hru před sebou,“ popsal bývalý mládežnický reprezentant. Těžký začátek a výtky od trenérů. Matoušek musel celý podzim pracovat V budoucnosti by tak mohl být takovým hanáckým Achrafem Hakimim, který obléká společně s Lionelem Messim dres slavného Paris Saint-Germain. „Videa obránců speciálně nesleduji, ale teď je hodně moderních beků, kteří hrají útočně a právě Hakimi se mi hrozně líbí,“ prozradil Zifčák. Nastává tedy otázka, zda si tuhle variantu vyzkouší i v ostrém zápase. „Možnost to je,“ potvrdil Václav Jílek. První šance přijde už v sobotu v Jablonci. „Budu rád, když nastoupím, pokud mi trenér řekne, že to bude v obraně, tak se budu soustředit, abych podal co nejlepší výkon,“ dodal Zifčák. I když je to velmi nepravděpodobné, protože nejspíš začne na kraji zálohy a na pravém obránci nastoupi Juraj Chvátal. Ten s olomouckým klubem podepsal během soustředění na Maltě novou smlouvu a je tak zřejmé, že tým s ním počítá. „Jsem rád, že jsem spojil svoji budoucnost se Sigmou, působí to na mě, že mi vedení věří,“ usmíval se Zifčák. Hrát za Uničov je čest, budu vzpomínat s vděčností, říká Koutek o svém konci