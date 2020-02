I proto na tiskovou konferenci před startem jara dorazil jako zástupce kapitána a musel se popasovat i s nepříjemnými otázkami. Třeba na návrat Václava Pilaře do mužstva.

„Lidé se na to ptají, ale že by mě zastavovali třeba ve městě, to ne,“ pousmál se.

„Myslím si, že zapadl normálně, není nijak odstrčený,“ uvedl na adresu bývalého reprezentanta, který si na konci podzim „zarebeloval“, když se ohradil proti trenérovi Látalovi.

To už je ale zapomenuto.

„Cítím z týmu velké odhodlání vystoupat tabulkou výš,“ řekl před sobotním ostrým startem v Teplicích Houska.

V zimě vás opustili vrstevníci Jakub Plšek a Jiří Texl. Předtím v létě Lukáš Kalvach. Cítíte, že tým se pomalu mění?

Změny jsou vcelku velké. S Kalvim nebo Plšou jsme hráli v kuse dvě sezony, takže je to změna. Jak ale říkal i trenér Látal, je to zase příležitost pro další hráče, aby se chytili. Speciálně třeba pro ty mladší. Je to obrovská šance a měla by to pro ně být velká motivace, že mají možnost naskakovat.

Vy sám už patříte mezi ty zkušenější. Jste s hráči jako Ondřej Zmrzlý nebo další v užším kontaktu? Radíte?

Vždycky si k nějakým konkrétním situacím, které nastávají v zápase, něco řekneme. Co šlo udělat jinak, nebo co šlo udělat lépe. Nemám problém se s nimi pobavit, s něčím pomoct, nebo s něčím poradit.

Jak zapadl zpět do týmu Václav Pilař?

Já myslím, že zapadl zpět bez problémů. Není nikde odstrčený. V tom není žádný problém. Funguje normálně jako každý jiný hráč v týmu.

Musíte na tyto otázky hodně odpovídat i ve svém okolí? Cítíte zájem o tohle?

Samozřejmě to cítím, že to lidi zajímá. Ale ptají se mě spíš jenom známí. Upřímně řečeno se mi o tom taky někdy nechce úplně bavit. Že by mě zastavovali lidé na ulici, nebo v Šantovce, to ne (směje se).

Cítíte také, že tým je víc stmelený, jak se vyjádřil trenér Látal?

Vnímal jsem hlavně změnu v zápasech. Komunikace a organizace hry přímo na hřišti je lepší. Pořád jsme na sebe mluvili a taky bylo cítit, že chceme vyhrávat zápasy i v přípravě, což se nakonec i dařilo. Cítím z týmu velké odhodlání porvat se s těmi zápasy, které nás čekají a vystoupat tabulkou výš.

Co očekáváte na jaře vy sám od sebe? Lepší produktivitu?

Určitě ano. Mám jen jednu asistenci, což je málo. Čekám od sebe opravdu víc. Věřím, že konečně taky vstřelím nějaké góly a asistence budou přibývat.