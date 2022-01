„V pátek asi v deset večer mi volal pan Košař (manažer-sekretář Sigmy, pozn. red.), že se vracím a v neděli odlétám se Sigmou na Maltu. Takže se moje cesta upekla hodně rychle,“ popisoval dvacetiletý gólman.

„Rychle jsem si sbalil, což pro mě nebyl problém, protože jsem zvyklý si s sebou pořád vozit kufřík, takže jsem měl věci po ruce. Ale nemohl jsem se ani rozloučit, tak jsem poslal klukům SMS, vzal pár věcí a odcestoval,“ dodal.

Povedené hostování

V Rohožníku se mladému brankáři dařilo. Na podzim odchytal třináct zápasů a mezi třemi tyčemi chyběl pouze jednou. „Byla to možnost ukázat, že můžu chytat druhou ligu. Měl jsem tam výbornou pozici, pravidelně chytal a měl obrovské vytížení, čehož si cením. Dostal jsem se díky tomu do složitých situací, které jsou pro mladé gólmany důležité,“ hodnotil Jakub Trefil.

Jakub Trefil



Věk: 20

Pozice: brankář

Kariéra: Šternberk (mládež), Uničov (mládež), Slavia Praha (mládež), Sigma Olomouc, Rohožník.

Reprezentace: U18, U19, U20 (za všechny 1 odchytaný zápas)

Naopak týmu celkově podzim úplně nevyšel. Rohožník se nachází až na jedenáctém místě.

Málokdo asi ví, jak kvalitní je druhá slovenská liga. A zpočátku to nevěděl ani Trefil. „Vůbec jsem nevěděl do čeho jdu a co od toho čekat. Měl jsem jen pár informací od Matúše Macíka a Juraje Chvátala. Musím ale říct, že to byla fantastická zkušenost. Naučil jsem se strašně moc ve fotbalových věcech i v osobním životě, posunulo mě to na další úroveň,“ hodnotil Trefil.

Výhra nad mistry Evropy

A díky svým výkonům si řekl o pozvánku do reprezentace do dvaceti let. A nebyla to jen tak nějaká pozvánka, protože se rovnou postavil do brány na půdě Itálie, kterou Češi nakonec porazili 2:1. „Jsou to úřadující mistři Evropy, navíc přišlo hodně fanoušků. Šlo o kvalitní zápas a já byl vůbec rád, že jsem byl nominovaný, protože dostat se z neznámé vesničky Rohožníku do repre mě potěšilo a stejně tak celý Rohožník,“ usmíval se sigmácký navrátilec.

Navíc se jednalo o první vítězství české reprezentace v elitní lize.

Zklamání rychle přešlo

Ještě k tomu se setkal s bývalým hráčem Premier League Szilárdem Némethem, který je hlavním koučem Rohožníku. „Bylo to s ním výborné. Prošel si několika těžkými situacemi, ale jde vidět, jaký má nadhled a lásku k fotbalu,“ prozradil Trefil.

Nemuselo jej tedy vůbec mrzet, že mu nevyšla letní zkouška v druholigovém Prostějově. „Byl jsem tam dva týdny a vypadalo to, že dopadnu dobře. Nic mi tam nechybělo, ale nakonec to nevyšlo. Ze začátku jsem z toho byl zklamaný, ale hledali jsme další možnosti. Když se na to podívám zpětně a řeknu to blbě, tak jsem rád, že to nevyšlo, protože jsem se díky tomu dostal do Rohožníku a poznal spoustu skvělých lidí,“ pokračoval.

A není pro něj tedy mínus, že nemůže upevňovat svoji pozici na Slovensku? „Každá věc má svůj důvod. Do budoucna už moc nepřemýšlím, protože se ukázalo, že se situace může měnit z minuty na minutu. Jsem teď v Olomouci, ta ukončila moje hostování, má na to právo. Já chci podávat co nejlepší výkony a ukázat, že na to mám. Beru to jako výzvu. Co bude dál, nevím a asi to není momentálně ani otázka na mě,“ uzavřel nadějný brankář.