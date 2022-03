Práce pro tým na výbornou, produktivita nedostatečná. Jednatřicetiletý fotbalista se navíc nedostával ani do příležitostí, v nichž by byl nebezpečný.

Ani veřejnost nebyla příliš spokojená s přínosem navrátilce ze Slovácka. To všechno se ale v duelu s Karvinou změnilo.

Hned v úvodní minutě se totiž dostal Navrátil do velké příležitosti, ale Pavol Bajza jej vychytal.

„Bylo by dobré, kdyby mi to tam padlo hned. Nečekal jsem, že balon propadne, ale snažil jsem se zakončovat na zadní tyč, ale bohužel to nevyšlo,“ popisoval Navrátil.

FOTO:Sigma nebyla lepší, ale prolomila půst a vyhrála. Nádherně rozhodl Navrátil

Sigma se gólu dočkala o chvíli později, hlavou se prosadil Lukáš Greššák, ale po dvaceti minutách vypadla ze hry a brzy po změně stran Karviná srovnala.

„Dvacet minut jsme hráli, ale pak jsme se zatáhli a ztráceli půdu pod nohami. V šatně jsme si něco řekli, ale inkasovali jsme, což nás paradoxně zase nakoplo,“ hodnotil Navrátil.

Potom přišla 58. minuta a čas Jana Navrátila. Ten dostal míč u vápna Karviné, otočil se s ním a z voleje vypálil. Od břevna se balon odrazil za čáru.

„Hned jsem věděl, že budu střílet. Gólman byl více venku a jsem rád, že to tam spadlo. Když jsem vypálil, tak jsem viděl, že střela je dobrá a pak jsem se už jen modlil. Myslel jsem, že s mým štěstím se míč odrazí ven,“ přiblížil své pocity nedělní hrdina.

V bráně Karviné navíc stál bývalý spoluhráč Jana Navrátila ze Slovácka Pavol Bajza. „Říkal mi, že zrovna mu dám takový gól, tak jsme se zasmáli,“ prozradil.

Vítkovice s odkladem neuspěly, na Hané se jede podle plánu. Bezmoc, řekl Holaň

V době zakončení už ale nemusel být vůbec na hřišti, protože byl zraněný, kulhal a kouč Václav Jílek měl nachystané střídání.

„Byl tam souboj u lajny a přišli jsme do kontaktu asi se Sehicem. Přilehl mi koleno, které se mi tam zaseklo a bolelo mě. Při střele to ale bylo dobrý, jen když jsem brzdil, tak mě v tom zabolelo a táhlo mě to. Nechtěl jsem tedy riskovat, ale jsem rád, že jsem ještě byl na hřišti a ta vítězná branka padla,“ svěřil se Navrátil.

A vzápětí mohl přidat ještě druhou trefu, když zboku střílel na Bajzu. „Myslím, že to šlo do brány. Balon skákal a já jsem hned věděl, že si to zaseknu a budu to obalovat na zadní. Bajzič to hezky vytáhl. Je škoda že mi to tam nepadlo, bylo by hezké kdybych dal dva,“ zasnil se.

To už bylo ale opravdu to poslední, co na hřišti stihl a v 67. minutě střídal. I s jedním gólem je Jan Navrátil spokojený. Aby ne, jeho poslední ligová trefa je stará více než rok a datuje se 20. ledna 2021 z duelu Slovácka proti Baníku Ostrava (2:1). Na gólovou radost v dresu Hanáků čekal samozřejmě ještě déle – od 14. května 2016, kdy gólem přispěl k demolici Teplic 6:0.

„Je pro mě dobře, že jsem se prosadil, ale hlavní bylo, abychom vyhráli. Jsem rád, že vítězný gól padl zrovna na mě, že. Samozřejmě vím, že mě všichni budou hodnotit podle čísel, ale já se snažím odvést maximum pro tým. Je super, když nahraji na gól nebo jej dám, ale důležitý je tým,“ potvrdil Navrátil.

FOTO: Šternberk otočil generálku s Rýmařovem, pro jaro chystá novinku

Pro Sigmu se jedná o důležité vítězství, díky kterému odskočila skupině o sestup na pět bodů a udržela se ve hře o nejlepší šestku, na kterou ztrácí nyní tři body a právě s Libercem, který ji drží, se o víkendu střetne na Andrově stadionu.

„Je individuální, jestli někdo vnímá situaci v tabulce. Je to ale stejně jenom o nás, když budeme získávat body, tak se nemusíme dívat na ostatní. Dva předchozí zápasy jsme hráli dobře, ale byly to ztráty, které nás srážely. Tentokrát to nebyl tak dobrý výkon, ale vyhráli jsme. Je hloupost dívat se na někoho dalšího,“ velí Navrátil.

Teď je jen potřeba, aby jej první gól v této sezoně nakopl a táhl Sigmu za dalšími triumfy. A také, aby jej na delší dobu nevyřadilo ono zranění.

„Uvidíme, co to bude, snad to nebude nic vážného,“ věří Jan Navrátil.