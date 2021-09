Fanoušci ostravského Baníku jsou na venkovních hřištích všudypřítomní. Po celé republice. Je jedno, jestli Slezané hrají v Karviné, či v Plzni. Na všech stadionech si mohou být jisti, že se sektor pro hosty buď úplně, nebo z výrazné části naplní. Jeden výjezd se však vyjímá – ten do Olomouce.

Na dva tisíce fanoušků Baníku obsadilo na Andrově stadionu severní tribunu. 17. září 2021Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na Andrově stadionu už poněkolikáté mají vyhrazenu výraznou část hlediště – Severní tribunu, která pojme téměř čtyři tisíce lidí. To platí pro ligová klání proti Sigmě, stejně jako před dvěma lety ve finále poháru proti Slavii.

Na duel 8. kola FORTUNA:LIGY se Deník vyrazil s fanoušky vlakem. A to navzdory signálům, že většina příznivců volí přepravu po vlastní ose. To se potvrdilo.

„Je to hodinka cesty, navíc v pátek po práci, takže auto má logiku,“ říká fanoušek Michal, který stejně jako asi dalších sto nastoupil v 16.20 hodin v Ostravě-Svinově do expresu.

Další desítky už v soupravě jsou. Celkově jde asi o dvě stě lidí, jímž patří poslední tři vagony vlaku.

Nad pořádkem dohlíží několik policistů. Ještě upozornění paní průvodčí, aby muži zákona zkontrolovali v Hranicích zavřené dveře, a může se jet.

„Vlak? Je to větší dobrodružství,“ odpovídá fanynka Linda na dotaz Deníku.

Podle svých slov absolvuje desátý venkovní výjezd. „Můžeme si dát pivo, je to víc pohodě, a má to své kouzlo. I ti policajti k tomu patří,“ pokračuje.

Podobně to bere také Michal. „Taková je doba. Navíc je pracovní den, ne každý vlak stíhá, tak jede autem. Já s kamarádem jsme si vzali volno a vše je v pořádku,“ poznamená.

„Ve vlaku si to člověk jede užít. Něco vypije, je to pohodlnější a tím, že je to Olomouc, tak i rychlé. Navíc nám dávají celou tribunu, toho si rozhodně vážíme, protože pak atmosféra stojí zato. Hlavně ať cesta proběhne bez ostudy,“ přeje si.

Menší zádrhel přinesou už první minuty, po kterých průvodčí chodí kolem „kupé“ v doprovodu policistů. „Myslím, že to chování vidíte!“ prohodí jen mladá žena.

„Asi ji někdo něco řekl. Stávat by se to nemělo, ale holt jsou někteří kluci veselejší. Bohužel,“ krčí rameny další z fanoušků – Lukáš, který by počet svých výjezdů po celé zemi počítal na desítky.

„Jedu vlakem, protože auta, kterými hodně kluků jelo, už byla plná. A sám nemám ani řidičák, natož auto,“ směje se Lukáš. „Samozřejmě autem je to asi rychlejší, byl bych dřív doma, ale jinak to neřeším. Vlak je taky fajn,“ dodává.

Policisté doprovázejí fanoušky Baníku od olomouckého nádraží na Andrův stadion, 17. září 2021Zdroj: Policie ČR

Jinak cesta probíhá bez problémů, vlak dojíždí do Olomouce před půl šestou, jen s pětiminutovým zpožděním.

„Moc se těším. Zvlášť v Olomouci se vždy něco domluví, třeba že všichni v bílém, nebo jako při postupu z druhé ligy zase v modrém. To je úžasné,“ tvrdí Michal.

„Olomouc je vždy luxusní výjezd. Jsme tu jako doma,“ doplňuje Lukáš.

Nálada je pozitivní, fanoušci se sází, jak duel dvou ofenzivních mužstev dopadne. „Doufám, že vyhrajeme. S kamarádem jsem se vsadil a říkal jsem, že 2:0, tak uvidíme. Jak říkám, hlavně ať vše proběhne bez problémů a ostudy,“ uzavírá Michal, jeden z asi dvou tisíc fanoušků Baníku, kteří se nakonec na stadionu sešli.