Cítím se skvěle. V Hradci jsem po všech stránkách spokojen. Trenér mě staví do hry a to je nejdůležitější. I parta v kabině je super. Nemohu si to tam vynachválit.

Měli jste to s týmem velice dobře rozjeté. Čím to, že jste pak v samotném závěru třikrát v řadě prohráli?

Tam se sešlo více věcí. Prohráli jsme derby s posledními Pardubicemi, což nás poměrně dost rozhodilo. Potom jsme absolvovali těžký zápas v Liberci, který nám, i přes dobrou hru nevyšel a to samé se pak stalo i se Slováckem. Kdyby mi ale na druhou stranu někdo před začátkem sezony řekl, že budeme po podzimu pátí, nevěřil bych mu. Jsme za to opravdu velice rádi.

Může za ten horší závěr i fakt, že jste vlastně ani jednou nehráli doma a i na domácí zápasy jste museli jezdit do Mladé Boleslavi?

Možná i to mohlo hrát roli. Spíš bych ale řekl, že tam byla už nakumulovaná jistá únava, protože přece jen ten kádr nemáme tak široký, jako je tomu u mnohých jiných týmů. Už nám prostě trochu docházel dech.

Jak se těšíte na nový stadion, který by se měl v Hradci otevřít už za půl roku?

Velice. Celé město se na něj těší. Já jen doufám, že na něm budeme fanouškům předvádět co nejatraktivnější fotbal.

Nemůžu se nezeptat na jednu věc. Sledujete, alespoň vzdáleně, výkony vašeho mateřského týmu ze Šumperka?

Určitě. Hraje tam můj bratr Marek i mnoho mých kamarádů. A nesleduji jen Šumperk, ale i řadu týmů v okolí. I kvůli tomu, že tam řadu hráčů znám.

A vydejme se teď ještě úplně jinam. Sledujete aktuálně probíhající mistrovství světa? A jakého na něm máte favorita?

Samozřejmě sleduji. Asi nejvíce bych přál titul Argentině, protože Messi je pro mě jednoznačně nejlepším fotbalistou. Dále bych to ale přál třeba i Portugalsku. A vůbec, ať to vyhraje tým, který ná bude bavit tím nejlepším fotbalem (úsměv).

Co říkáte na selhání mnohých evropských týmů, jako jsou Německo, Belgie, Dánsko a v podstatě i Španělsko, které tak tak postoupilo ze skupiny a pak hned vypadlo s Marokem?

Je to hodně zajímavé, protože tyto země mají hráče v top klubech v top zemích. Bude to asi hodně o tom, že se jim nesešla dobrá parta. Třeba u Belgičanů bylo jasně vidět, že kabina není úplně jednotná.

Nemyslíte si, že důvod mohl být i v tom, že si hráči těchto celků mohli být až příliš sami sebou jistí a nemakali tak, jak by mohli a hlavně měli?

To je určitě dost dobře možné. I takoví Dánové už byli bráni jako favorité. V jejich případě bych ale spíše řekl, že nemuseli ustát ten tlak, který na ně byl vyvíjen. A také si to přiznejme. Mistrovství světa je trochu něco jiného, než Liga národů nebo Euro.

A ještě poslední otázka. Co říkáte na to, v jakých zemích se tyto vrcholné turnaje v posledních letech odehrávají? Před čtyřmi lety to bylo Rusko, nyní Katar a prezident FIFA nyní mluví o tom, že by neměl problém ani se Severní Koreou.

Bohužel. Všichni tak nějak ví nebo tuší, jak to asi v nejvyšším vedení FIFA funguje. Tato rozhodnutí bohužel mají na svědomí lidé z těch nejvyšších pater, kteří mají dobré vztahy s těmi, kteří mají hodně peněz. A nejen fotbal, ale celý svět se ubírá tímto směrem. Musím říci, že se mi to skutečně nelíbí.