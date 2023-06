Sigma Olomouc na závěr FORTUNA:LIGY zvítězila na půdě Bohemians 1:0 brankou Víta Beneše ze samotného závěru. Hráčům a fanouškům Bohemians ale porážka nemusela vadit, protože i přes ni skončil jejich tým čtvrtý a po 36 letech se vrací do Evropy. Ani výhra nic nezměnila na konečném šestém místě Sigmy.

Vít Beneš, Jan Navrátil | Foto: SK Sigma Olomouc

Fotbalisté Sigmy vstoupili do utkání s Bohemians se několika změnami v sestavě. Kvůli disciplinárním trestům chyběli Denis Ventúra a Pavel Zfičák, na lavičce začal také Jakub Pokorný. Změna byla také na brankářském postu. K dispozici nebyl Matúš Macík, kterého nahradil Jakub Trefil. A po nepřesvědčivých výkonech v úvodu jarní části sezony si zapsal čisté konto a vítězství.

Olomouckou defenzivu hodně trápil Jan Matoušek. Jenže on sám, ani jeho spoluhráči se po jeho akcích neprosadili. Dvakrát měl možnost poslat Bohemians do vedení bývalý sigmák Martin Hála, ale jeho loby z jedenácté či šedesáté minuty gólem neskončily. Po půl hodině hry se po Matouškově akci neprosadil ani Prekop a sám Matoušek před poločasem minul Trefilovu bránu.

Hanáci v úvodním dějství zahrozili po rohovém kopu hned v deváté minutě, ale ani Navrátil se neprosadil, největší šanci měli v 18. minutě po přízemním pasu Slámy, ale Pospíšila vychytal Valeš.

„Utkání asi nebylo úplně atraktivní pro diváky. Bylo vidět, že Bohemka potřebuje k jistotě bod a hrála z hodně zabezpečené obrany. Spoléhala na brejkové situace, které hlavně v prvním poločase měla. My jsme se do nich snažili dostat, ale chyběla nám kvalita na posledních třiceti metrech jako klasicky. Je to taková naše bolest. Buď nám tam chyběli hráči v dostatečném počtu v boxu nebo jsme neměli kvalitu v řešení,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Ve druhé půli příliš vzruchu k vidění nebylo, když už se celky do zakončení dostaly, mířily buď mimo, nebo byli oba brankáři připraveni. V 80. minutě se na ligové trávníky vrátila legenda Bohemians David Bartek, který v prosinci s aktivní kariérou skončil a přesunul se na pozici asistenta trenéra. Josef Jindřišek mu předal kapitánskou pásku a Bartek si v Ďolíčku vysloužil velký aplaus a užíval si vyvolávání svého jména.

Už to vypadalo, že se oba celky rozejdou svým klasickým remízovým výsledkem. Poslední tři vzájemné duely totiž skončily nerozhodně, jenže v 87. minutě rozehrál rohový kop Ondřej Zmrzlý a Vít Beneš uklidil míč hlavou k zadní tyči. Na jeho pokus byl brankář Valeš krátký.

„Postupně zápas směřoval k bezbrankovému stavu. My jsme udělali deset minut před koncem změnu, chtěli jsme tam poslat druhého útočníka, šli jsme do hry na čtyři obránce, protože jsme chtěli udělat všechno pro to, abychom se s ročníkem rozloučili vítězně. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ říkal Jílek.

Domácí hráče, ani fanoušky to však nemuselo mrzet. V té době totiž největší konkurent v boji o čtvrté místo Slovácko prohrávalo na půdě Slavie 0:3, nakonec padlo 0:4, díky čemuž i přes porážku skončili na čtvrté příčce klokani. V příští sezoně si tak zahrají předkolo Konferenční ligy. Sigma měla už před zápasem jasno, že skončí šestá.

„Hráči zaslouží absolutorium, protože jsme byli v situaci, kdy se zdá, že se motivace hledá těžko, tak k tomu kluci přistoupili naprosto zodopovědně a jezdili od první do poslední minuty,“ uzavřel Václav Jílek.

Po utkání následně vběhli slavící fanoušci na trávník Ďolíčku oslavovat návrat do pohárové Evropy po dlouhých 36 letech.

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 0:1 (0:0)

Branka: 87. Beneš.

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Hájek. ŽK: Vraštil. Diváci: 5812.

Bohemians: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – Dostál, Jindřišek, Jánoš (61. M. Beran), Kovařík – Hála (67. Mužík), Jan Matoušek (67. Drchal) – Prekop (61. Puškáč (79. Bratek)). Trenér: Jaroslav Veselý

Olomouc: Trefil – Vraštil (83. Kramář), Beneš, Zmrzlý – Chvátal, Pospíšil, Breite (73. Dele), Sláma (46. Pokorný) – Navrátil (61. Zorvan), Chytil, Vodháněl (61. Fortelný). Trenér: Václav Jílek