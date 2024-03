Vyzkoušel si angažmá v Maďarsku, zahrál si Evropskou ligu, ale McDonald´s Cup stopera Sigmy Olomouc Víta Beneše minul. „Bohužel jsem neměl tu možnost. Je to strašná škoda, o to víc se ale na něj těším teď v roli patrona,“ hlásí pětatřicetiletý obránce.

Přípravné utkání: FC Trinity Zlín - SK Sigma Olomouc. Vít Beneš | Foto: Deník/Jan Pořízek

V rozhovoru pro Deník se rodák z Ústí nad Labem rozpovídal o svých začátcích, vzorech a přidal i rady pro mladé talenty i jejich trenéry. Poznatky od muže, jenž se stal patronem 25. ročníku krajského kola McDonald’s Cupu, budou zajímat určitě i jinde než jen na Hané.

Zahrál jste si v mládí McDonald’s Cup?

Bohužel jsem tu možnost neměl. Vždycky jsem si říkal, že to je strašná škoda. Mrzí mě, že jsem si ho nezahrál, ale o to více si to užiji, když jsem se mohl stát patronem. Těším se na turnaj a osobní setkání s dětmi, jejich úsměvy a výkony na krajském finále. Bude to pro mě cenný zážitek.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Vybavíte si nějaký speciální moment ze své žákovské kariéry?

Vzpomínek je hodně, ale asi nejvíce si vybavím, když jsem byl ještě v žácích Ústí nad Labem a prohrávali jsme proti Štětí chvíli před koncem 0:1, tak se mi povedlo utkání dvěma góly během asi tří minut otočit. Tehdy jsem hrál ještě v útoku, protože jsem byl vyspělejší než mí vrstevníci. Občas se mi tahle vzpomínka vrací i teď, když těsně před koncem prohráváme o jednu branku.

Chcete se přihlásit do letošního ročníku McDonald's Cupu? Každá škola má šanci, v akci budou i malotřídky. Základní náležitosti a podrobnosti k turnaji najdete na webu Deníku nebo oficiálních stránkách www.mcdonaldscup.cz

Jaký prostor měl fotbal během hodin tělocviku ve vašich školních letech?

Učitelé musí dodržovat osnovy a já jsem nebyl na nějaké fotbalové škole, kde by měl být preferovaný, takže to bylo takové vyvážené. Sem tam jsme ho měli, byť nás tam z týmu bylo dost. Prokládali to různými sporty. Když se nás zeptali, co bychom chtěli dělat, tak všichni kluci až na pár výjimek jsme chtěli hrát fotbal a nějak jsme si to ukecali.

Koho jste jako fotbalistu tehdy obdivoval?

Od deseti nebo dvanácti let jsem obdivoval Davida Beckhama. Obdivuji ho stále, teď spíše po té lidské stránce nebo kariérní. Tehdy jsem ho měl rád jako fotbalistu a také Zlatana Ibrahimovice.

Kdo vás baví teď?

Teď ne, že bych měl někoho oblíbeného, ale užívám si éry, kdy nás spojuje láska k fotbalu a můžu vidět hrát dva nejlepší fotbalisty historie, což jsou Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Netroufnu si říct, který je lepší, ale jsem rád, že jsem tyhle dva zažil. Další fotbalista, jako jsou oni, teď minimálně dekádu nebude.

Střípky D. Kobylíka: U Sigmy byla viditelná změna, Saňák musí vyřešit rébus

Co na vaši kariéru říkají tehdejší spolužáci, se kterými jste chodil do třídy, pokud jste v kontaktu?

S pár bývalými spolužáky i spoluhráči jsem v kontaktu. Když jsem jel do Ústí, tak jsem se snažil s někým sejít. Kluci mají plno otázek okolo fotbalu a tak. Jsou rádi, že mě to nějak nepoznamenalo a podařilo se mi dostat do Klubu legend. Já to ale neberu, že bych měl být legenda. Snažím se být pořád stejný a myslím, že se mi to podařilo. Jsem rád, že jsem s kamarády z dětství dodnes v kontaktu.

Vyrazíte na nějaký z turnajů letošního McDonald’s Cupu?

Plánuju se podívat na nějaký kvalifikační turnaj, uvidím, jak mi to vyjde časově. Jsem trošku propojený na školu Svatoplukovu v Olomouci. Zjišťoval jsem si, kdy něco mají, protože mě to zajímá. Přeji jim, abych je potkal i na krajském finále.

Co byste poradil současným talentům?

Je to těžké. Jsou to pořád děti a je důležité, aby je fotbal bavil, měli úsměv na rtech a radost ze hry. To je nejdůležitější. Za talentem se skrývá i dřina. Bez té, bych řekl, že to nejde. Přál bych jim, aby je to bavilo a časem přijde ta dřina navíc, makání, ale jsou ve věku, kdy by se měli hrou bavit.

A co byste napověděl trenérům?

Pořád musíme brát, že to je jen hra a vášeň. Je to fotbal, školní turnaj a bereme to jako motivaci dostat se někam dál. Dneska jsou možnosti jiné, než byly tenkrát. Jsou různá finále po světě a můžete za turnaj poznat spoustu zajímavých lidí. Nechtěl bych jim nějak radit nebo říkat, jak k tomu přistoupit. Je důležité, aby se tím děti bavily.

Sám přemýšlíte, že byste byl trenér, láká vás i mládež?

Přemýšlím nad svojí budoucností, protože má kariéra bude brzy ukončena. Doufám, že až za pár let, ale těžko plánovat, jak budu dlouho ještě hrát. Chtěl bych zůstat u fotbalu, ale ještě nevím, jestli budu v pozici trenéra mládeže, dospělých, skauta, kondičního trenéra. Je to těžké, ale chci být propojený k fotbalu.

Saňák po premiéře: Rytířství, chrabrost! Hlavně se z toho nepo... Co změnil?

Kvízová otázka: Tipnete si, kolik dětí už zasáhlo do McDonald’s Cupu?

Není vůbec jednoduché si tipnout, ale jelikož to bude už 25. ročník, tak bych řekl, že něco pod dva miliony. Přesné číslo tedy: 1 932 000. (správná odpověď: 1 589 027)