Sigma je po sedmi odehraných kolech pátá, má jedenáct bodů, Plzeň je třetí a má o tři body více. Viktoria si střetnutí šestého kola odložila vzhledem k účasti v evropském poháru. Na rozdíl od Sigmy jsou svěřenci trenéra Miroslav Koubka v zásadě v zápasovém rytmu. A nejen proto, že někteří z nich byli na reprezentačních srazech, kvalifikaci za Českou republiku hráli záložníci Šulc, Červ a Kalvach. Hanáci za poslední čtyři týdny odehráli jen jeden zápas, remízový (2:2) doma s Baníkem Ostrava.

„Je to nepříjemné, za čtyři týdny jsme měli jen jedno mistrovské utkání. Od zápasu s Mladou Boleslaví jsme hráli poté už jen s Baníkem Ostrava. Náš program byl hodně o tréninkovém procesu. Bereme to tak, jak to je. Věřím, že na Plzeň jsme dobře připraveni. O to více můžeme jet natěšeni na další mistrovské utkání,“ řekl trenér Tomáš Janotka.

Plzeň, která bude hrát po sedmi letech základní skupinu Evropské ligy, má v kádru dva odchovance SK Sigma – jsou to stoper Václav Jemelka a záložník Lukáš Kalvach. Jako masér ú týmu působí Marek Elek, který na stejné pozici pracoval před časem v SK Sigma Olomouc.

„Plzeň má velmi kvalitní tým, pro nás to bude obrovská prověrka. Věřím, že tam uspějeme, pojedeme tam odhodlaní udělat maximum pro to, abychom si odtamtud odvezli body. Vnímáme, že má nadstandardní hráče, tým patří mezi top tři v Česku. Uděláme maximum pro to, abychom nepropadli a odešli z hřiště se vztyčenou hlavou,“ dodal Janotka.

Zápas FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc je na programu v úterý 17. září od 17.00.

Předpokládané sestavy

FC Viktoria Plzeň: Tvrdoň - Dweh, Markovič, Jemelka - Kopic, Červ, Kalvach, Šulc, Cadu - Vašulín, Adu. Trenér Miroslav Koubek.

SK Sigma Olomouc: Stoppen - Chvátal, Dohnálek, Pokorný, Sláma - Hadaš, Zorvan, Breite, Spáčil, Mikulenka - Kliment. Trenér Tomáš Janotka.