Jaké to bylo po tak dlouhé době a ještě na stoperovi?

Bylo to hodně fyzicky náročné. Dost o běhání, ale myslím, že jsme to s Lukášem zvládli společně docela dobře. Věděl jsem, že jsem tam už nějaký zápas odehrál, myslím, že to bylo se Zlínem, ale to jsem nějak moc neřešil.

Bylo těžké dirigovat obranu, která v tomto složení hrála vůbec poprvé?

Je pravda, že takhle jsme byli poprvé. Ale měli jsme nějaké tři nebo čtyři tréninky, takže určitá souhra a návyky tam přece jenom byly vidět. Je to ale opravdu něco trochu jiného. V prvním poločase nám chodil hodně do hlaviček Radim Breite a my jsme si odskakovali a sbírali druhé míče. Cítil jsem ale, že nám kluci věřili. I proto se nám hrálo dobře. Nejsme sice ani jeden tak vysoký, ale tím, jak jsme se zajišťovali, jsme to dokázali nahradit.

Stopeři očima Václava Jílka

Nechtěli jsme sahat do béčka, protože to z našeho pohledu bylo hodně riskantní. Vsadili jsme na zkušené hráče a myslím, že to zvládli velmi dobře. Byly tam některé věci nedotažené. Lukáš Greššák se snažil všechny situace dohrávat hodně čistě. Občas mohl přidat v důrazu. Co ale bylo podle mě zásadní, že jim docházela energie. Nebyl problém v tom, že na pozici stoperů nehrávají, ale spíš jim chyběla zápasová praxe. Ke konci chyběla energie, abychom dostatečně vytlačovali hru nahoru a zkracovali hřiště, díky čemuž měl Hradec více prostoru.

V prvním poločase to všechno vycházelo, ale pak se to zlomilo. Kde byl problém?

Když jsme ve druhém poločase dali na 2:0, jako bychom přestali hrát. Moc jsme ani neměli balon a víceméně se hrálo jen na naší polovině.

U druhého gólu jste byl v souboji s Vašulínem a míč jste jen prodloužil za sebe přímo k Vlkanovovi.

Chybělo mi možná pět centimetrů, abych to odehrál někam jinam, třeba před sebe. Ale nedoskočil jsem na ten míč pořádně a jenom jsem to prodloužil za sebe. Jinak to ale asi řešit nešlo.

Trenér mluvil o tom, že vám ve druhém poločase oběma s Lukášem Greššákem docházela energie.

To je určitě možné. Dlouho jsme ani jeden nehráli. A nemyslím to vůbec nijak špatně, ale je veliký rozdíl, jestli jdete hrát za béčko třetí ligu a nebo za áčko první. Ta náročnost je někde jinde.

Měli jste nějak rozdělené role?

Neměli. V prvním poločase, když jsme více měli míč a měli jsme prostor, tak jsme se snažili rozehrávat po zemi. Ve druhém poločase už nám to ale zavírali, takže jsme to většinou řešili dlouhým nákopem.

Podle trenéra byla zlomovým momentem penalta, kterou označil za zbytečnou. Souhlasíte?

Myslím si to taky, že byla zbytečná. Stačilo tu situaci ustát a nehrabat na balon. Bylo nás tam hodně. Bohužel ale chyby děláme všichni.

Taky oba trenéři označili za nejlepšího hráče zápasu Vlkanovu.

S tím taky souhlasím. Hrál fantasticky. Je velmi silný ve hře jeden na jednoho. I mě osobně se dnes hodně líbil.