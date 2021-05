Kouč Látal navíc právě Vepřeka jmenoval jako hráče, který trestuhodně chyboval u gólových situací.

„Na hřišti se mi nezdálo, že bychom k tomu přistupovali nějak laxně, jak o tom trenér mluvil. Chyběla nám větší nabídka, všechno nám dlouho trvalo,“ řekl zkušený obránce.

Michale, v čem byl problém, že Sigma s Jabloncem prohrála?

Problém byl v tom, že jsme si nevytvořili skoro žádné šance a naopak soupeři jsme po našich chybách nachystali gólové situace, které dokázal využít.

Jak si vysvětlujete, že už poněkolikáté vám uškodilo vyloučení soupeře? Po něm jste paradoxně byli asi horší než proti jedenácti?

První poločas byl docela dobrý pro obě strany. Jablonec byl lepší, ale pak jsme se vyrovnali. Dokonce jsme se dostali do vedení 1:0. Pak ale po hloupé penaltě přišlo vyrovnání. Ve druhém poločase si Jablonec počkal na brejky. Má tam na to rychlé a silné hráče a dokázal to využít.

Trenér chyby přičítal laxnosti, souhlasíte s tím? Mohlo vás vyloučení ukolébat?

Nemyslím si, že by to bylo o laxnosti. Těžko říct. Ze hřiště se mi ale nezdálo, že bychom k tomu přistupovali nějak laxně, jak o tom mluvil trenér. Chyběla nám podle mě větší nabídka. Jeden hráč by měl jít za obranu, další do nohy na sklepnutí. Potřebovali jsme víc rozhýbat soupeře. Nám to všechno dlouho trvalo, než jsme to obehráli. Vlastně jsme ani nevystřelili na bránu.

Mohlo hrát roli prakticky zcela nové složení týmu? Chyběli Hubník, González…

Nemyslím si, že by to bylo o složení týmu. Podle mě určitě ne.

Jak jste viděl penaltovou situaci, která zápas na konci první půle otočila?

Jovovič to Davidu Houskovi zasekl a šel do středu, pak se vracel. Ani nevím, jestli došlo ke kontaktu. Najednou se kácel k zemi. Pan rozhodčí to pískl. Nedokážu ale posoudit, jestli to měla být penalta, nebo ne.

Jak zkušený hráč jako vy hledá na konci sezony motivaci, když nehrajete o poháry, ani o záchranu.

Motivace mám pořád a každý by ji měl mít. Všichni chceme hrát, být na hřišti. Pokud by mě osobně už fotbal nebavil, tak se na to vykašlu.