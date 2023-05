Třetím gólem v sezoně a dresu Sigmy Olomouc vyrovnával středopolař Denis Ventúra na půdě Slovácka na 1:1. Ukončil tím čekání Hanáků na trefu na Městském stadionu Miroslava Valenty, které trvalo 446 minut. Jenže k ukončení jedenáctiletého čekání na tříbodový zisk z Uherského Hradiště nepomohl. „Je to zklamání,“ uznal slovenský záložník, že se spoluhráči pět minut před koncem inkasovali na 2:2.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc, Denis Ventúra | Foto: SK Sigma Olomouc

Na Slovácku jste získali pouze bod. To pro vás v tabulce asi nic neřeší, že?

Jsme zklamaní. Byla šance, že bychom se v tabulce mohli dostat výše. I tak ale stále máme naději. Uvidíme v úterý. Do zápasu proti Slavii půjdeme do zápasu naplno. Budeme ji chtít porazit a získat tři body. Malá šance ještě je.

Trenér říkal, že toto je vaše motivace po zbytek sezony.

Určitě. Stále hrajeme o šest bodů, ztráta je čtyřbodová.

Často dostáváte první gól a pak musíte dohánět. Je to něco, co vás stojí vždy hodně sil?

Určitě. I gól do šatny je dvojitá smůla. Skoro vždy doháníme. V kabině jsme si něco řekli, že jsme na to zvyklí a pak jsme zabrali a výsledek otočili. Jen škoda, že jsme to do konce zápasu neudrželi.

Evropa je daleko. Sigma sahala po dalším obratu. Na Slovácku ale opět nevyhrála

Slovácko vyrovnalo v 85. minutě. Je chyba, že tým nedokázal vedení takto v závěru udržet?

Těžko chyba. Některé situace dopadnou tak, že dostaneme gól. Hodně zápasů jsme zvládli, že jsme vedení udrželi. Teď se nám to nepodařilo.

Počítal jste v hlavě se třemi body?

Nepočítal. Vždy se hraje až do posledního hvizdu. Je to škoda.

Jak byste popsal svůj gól?

Zahrávali jsme roh. Já jsem nabíhal na první tyč a přeletělo mě to. Poté došlo k souboji Víti Beneše s protihráčem. Počítal jsem s odrazem. Míč propadl, zareagoval jsem a byl jsem tam o metr dříve. Měl jsem i trošku štěstí a dorazil to do brány.

Výsledek vám trochu kazí radost, že?

Určitě. Vedli jsme 2:1 a byli jsme na tom dobře. Byli jsme kousek od toho, abychom ze Slovácka odvezli to, proč jsme sem přijeli. Je to velké zklamání. Výsledek nejvíce pomohl Bohemce.