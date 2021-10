Kde se vzal šikovný středopolař či útočník, jehož zdobí dobrá práce s míčem a neotřelé nápady?

V Česku už se před časem mihl v Karviné. Na podzim 2017 hrál ale pouze za rezervní tým. Po krátkém intermezzu zpět v Jižní Americe se do Česka vrátil. V Olomouci je registrován už od roku 2019.

Na Hanou se dostal v rámci spolupráce s reklamním partnerem klubu.

„Jde o to, že jim jako plnění umožníme připravovat se s námi a případně je posuneme k jinému angažmá,“ vysvětloval princip v zimě sportovní ředitel Ladislav Minář.

Zpočátku však hostoval v Hodoníně. Následně měl namířeno do Hlučína i spolu s krajanem Andrésem Sampedrem. Chystanému transferu však vystavil stopku covid, který nižší soutěže nakonec nedovolil vůbec rozehrát.

V Piñově případě platí dokonale, že všechno zlé, je k něčemu dobré. Trénovat zůstal s olomouckým béčkem a nakonec se v přípravných zápasech předvedl tak dobře, že v olomoucké rezervě zůstal.

„Zaujal obrovsky rychlou prací s míčem, dynamickou technikou. Má i rychlý start na míč. Byl jsem zvědavý, jak si povede v utkáních. A nakonec ukázal kvalitu,“ hlásil už v lednu kouč béčka Augustin Chromý.

A nezůstalo jen u toho. Piña si poctivostí a pracovitostí vydobyl i několik tréninků s áčkem Sigmy a když ho schvátila celkem početná marodka, dočkal se na Bohemians ligového debutu. Status prvního Venezuelana v Sigmě mu sice sebral čtyřminutovou epizodou v sezoně 2017/18 Antonio Romero, to však pětadvacetiletému Piñovi jen těžko mohlo pokazit radost z prvoligové premiéry.

„Má dobré ofenzivní návyky, vyšší pohyblivost i míru kreativity. Myslím si, že to v úvodu poločasu nebylo vůbec špatné, prezentoval se celkem dobře a dodal hře kreativitu,“ řekl trenér Václav Jílek. „Oba kluci utkání zvládli dobře, na druhou stranu rozdíloví nebyli,“ dodal Jílek.

Jaká tedy bude Piñova budooucnost v Sigmě? Zůstane, nebo se naplní původní plán a posune se do jiného klubu? To se teprve uvidí. Důležitou roli může sehrát i fakt, zda by se rezervě Sigmy povedlo postoupit do druhé ligy.