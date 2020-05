„Odtud se body těžko vozí,“ řekl po zápase, který se hrál stejně jako všechny ostatní duely v Česku bez diváků. Na stadionech smí po pandemii momentálně být maximálně 300 osob.

Jak hodnotíte remízu ze Slovácka?

První poločas byl po herní stránce asi o trochu lepší. Druhý poločas byl soubojový. Asi jsme se báli, abychom neinkasovali, ale tak by to nemělo být. Měli bychom hrát za každého stavu. Nevybavuju si žádnou naši příležitost. Bod na Slovácku je ale dobrý, protože odtud se body těžko vozí.

Jaké to pro vás bylo v komorní atmosféře bez fanoušků?

Není to příjemné. Jsme zvyklí na fanoušky. Je škoda, že tu nemohou být. Situace je ale taková, jaká je. Musíme to respektovat a doufat, že postupem času se to bude zlepšovat a budou zase plné stadiony.

Ovlivnilo to nějak i hru?

Těžko říct. U každého hráče je to jiné. Záleží, jak se namotivuje. Pro někoho je to možná i lepší bez fanoušků.

V základní sestavě Slovácka nastoupil možná trochu nečekaně Václav Jurečka místo Tomáše Zajíce. Byl to nezvyk oproti předchozím zápasům?

Svým způsobem jsme se chystali na obě varianty. I na to, že by hráli oba zároveň. Přizpůsobili jsme tomu obrannou fázi, když jsme zjistili, že bude hrát Jurečka. Zajíc byl ale asi platnější, protože po jeho příchodu mělo Slovácko víc ze hry.