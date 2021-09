Bez diskuze šlo zhruba v 75. minutě o zásadní moment nedělního utkání mezi Mladou Boleslaví a olomouckou Sigmou.

Vaněček jen několik desítek vteřin předtím luxusní ranou zvýšil vedení Sigmy na 3:1., když poslal balon nechytatelně pod břevno po sklepnutí Jakuba Matouška.

Zdálo se, že Hanáci kráčejí za vítězstvím a třemi body. Jenže Vaněčkovo zranění přineslo tlustou čáru přes rozpočet. Olomoucký trenér Václav Jílek už měl totiž pětkrát vystřídáno což znamenalo jediné – Sigmu čeká poslední patnáctiminutovka v oslabení. „Šli jsme do rizika, ale kolikrát se vám to stane, že se hráč v posledních minutách zraní. V jedenácti bychom zápas dohráli do vítězství,“ byl přesvědčen olomoucký trenér.

V oslabení to každopádně Sigma nezvládla, dvakrát inkasovala a nakonec si odvezla „jen“ remízu 3:3. Boleslav však byla lepší po většinu zápasu a plichtu si objektivně zasloužila.

„Před zápasem bychom bod brali, ale teď nás to mrzí, že jsme ten tlak neuhlídali a nedotáhli to,“ řekl brankář Matúš Macík. Jílek byl nakonec i za bod rád. „V kontextu zápasu je i bod šťastný. Macík nás několikrát podržel výbornými zákroky, měli jsme i v dalších situacích štěstí. Boleslav měla víc příležitostí,“ přiznal. „Ke konci zápasu už jsme se jen modlili a čekali na závěrečný hvizd,“ doplnil.

Zdálo se, že víc vrásek na čele mu dělá spíše Vaněčkovo zranění. „Na první pohled to nevypadá dobře, ale zatím nemáme podrobnější zprávy. Uvidíme zítra po vyšetření,“ prozradil Jílek.

Letní posilu sice zatím nenasazoval do základní sestavy, Vaněček hrál od začátku jen v poháru v Uničově. V roli žolíka se mu ale dařilo. Na kontě už dvě branky. Kromě Boleslavi se prosadil také ve Zlíně. Kdyby měl delší dobu chybět, mrzelo by to.