Už v pondělí se vydají fotbalisté Sigmy Olomouc na soustředění do Turecka. Bude to už samozřejmě bez asistenta trenéra a vedoucího mužstva Milana Kerbra, který odešel do Slavie. Realizační tým okolo Václava Jílka náhradu prozatím hledá. Hlavní kouč pak na herní kemp vezme méně hráčů než na Maltu. Jedno místo by navíc měl zaujmout záložník Jan Navrátil, který se postupně vrací po zranění kolene.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Milan Kerbr, Jiří Saňák, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak moc bude chybět v realizačním týmu Milan Kerbr?

Strávil tady dva a půl roku, během nichž se vypracoval a zapadl do role velice dobře. Bude chybět jeho každodenní humor, odlehčení některých věcí. Bude také chybět z pohledu napojení na kabinu, ze které vzešel. Měl vyšší vazby na hráče, díky čemuž jsme byli schopni znát informace a potřeby hráčů do detailů. V tomhle asi budeme muset změnit trošku nastavení. Celkově také jako osobnost a součást realizáku nám bude chybět.

Je důležité, aby tam byl někdo takový, kdo vzešel z hráčské kabiny?

Nevím, jestli to má zásadní podíl, ale pro takový balanc je dobré tam něco takové mít.

Dalo se ho udržet?

Bylo to asi nereálné, když vám do toho skočí Slavie s jejími možnostmi.

Jak to vypadá s náhradou?

Řekli jsme si, že pokud o tom nebudeme stoprocentně přesvědčeni, aby to mělo veškeré naše nároky, tak do toho nepůjdeme. Budeme vyčkávat. Musíme si nějak rozložit práci, aby to nemělo dopad na fungování a organizaci týmu. Je to pozice, kterou chceme obsadit a nějak se to vykrystalizuje v příštích týdnech.

Nebude to Ivo Gregovský?

Ivo Gregovský je jedna z variant. Jsou tam další jména zevnitř i zvenku. Ale jak říkám, musíme o tom být stoprocentně přesvědčení.

Post vedoucího mužstva se asi v této době také nedá bagatelizovat.

Jednoznačně, to je jasné. V téhle pozici nám teď může částečně pomoci Adam Košař. Ale to není zásadní, důležitý bude přesah na to hřiště, kabinu a další věci s tím spojené, protože měl na starosti také útočné standardky a podobně.

Teď míříte na soustředění do Turecka. Jaký je plán?

Máme za sebou třetí týden a chybí nám čtrnáct dní do ligy. Musíme se připravit a být schopni sehrát kvalitnější utkání než to poslední s Kroměříží. Čeká nás týden herního soustředění, což není úplně dlouhá doba. Máme tam vložené dva zápasy s kvalitními soupeři, takže není zase tolik času trénovat. Budeme to směřovat k taktickým a nácvikovým věcem, rovněž bude čas na standardky.

Máte už v hlavě kádr, jaký by měl odcestovat?

Bavíme se, že by s námi měl v rámci rekonvalescence odletět také Honza Navrátil, který je v individuálním režimu. Ale chtěli bychom jej mít pod dohledem a dávkovat mu zátěž. Zároveň ho mít s týmem. Pojedeme tam s dvaadvaceti hráči a třemi gólmany, takže o dva hráče méně než na Maltu.

Po nějakém posílení se ještě díváte?

V tuhle chvíli má mužstvo stabilní podobu. Kdyby přišlo něco zajímavého, můžeme se o tom bavit, ale že bychom se cíleně po něčem dívali, to ne.